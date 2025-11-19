Pokémon Goita angekündigt – eine Pokémon-Adaption zum klassischen japanischen Brettspiel

The Pokémon Company bringt mal wieder etwas Ungewöhnliches auf den Markt – zumindest für uns: Pokémon Goita ist eine Variante des traditionellen japanischen Brettspiels Goita. Das Spiel erscheint am 18. Dezember 2025 in Japan und kostet 2.970 Yen, umgerechnet etwa 16,50 Euro.

Spannend für Sammler: Einer der ersten Shops, der bereits eine Listung mit weltweitem Versand zeigt, ist Meccha Japan*. Dort ist Pokémon Goita aktuell zwar schon gelistet, aber noch nicht auf Lager. Ihr könnt euch informieren lassen, wenn das Spiel vorbestellbar ist.

Klassisches Goita – mit Pokémon auf den Spielsteinen

Auch wenn die Anleitung und die angekündigte Lern-App nur auf Japanisch erscheinen, ist das eigentliche Brettspiel problemlos weltweit spielbar. Alle Spielsteine der Pokémon-Variante tragen auch englischen Text.

Gespielt wird im 2-gegen-2-Modus, jede Runde legt ihr zwei Steine – einen zum Angriff oder zur Verteidigung. Ziel ist es, als Duo 150 Punkte zu erreichen. Wer zuerst alle benötigten Punkte sammelt, gewinnt. Die klassischen Rollen im Goita wurden durch Pokémon ersetzt, ihr findet dort also z. B. Raichu, Glurak sowie Mew und Mewtu.

Ebenfalls im Dezember soll eine gleichnamige App für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Habt ihr schon einmal Goita gespielt und seid mit den Regeln vertraut? Oder hört ihr zum ersten Mal davon? Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Der Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Goita