Bandai Namco enthüllt das nächste Projekt seiner großen „Tales of“-Remaster-Offensive

Bandai Namcos große Remaster-Offensive zur beliebten RPG-Serie „Tales of“ geht in die nächste Runde. Wie der Publisher zusammen mit Entwickler D.A.G angekündigt hat, soll Tales of Berseria Remastered am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs erscheinen.
Wer zuletzt nach den eindeutigen Andeutungen auf Tales of Xillia 2 gehofft hatte, wird also (vorerst) enttäuscht. Es bleibt dabei, dass man die Spiele so veröffentlicht, wie sie fertig werden, scheint es. „Das Tempo der Veröffentlichungen hängt vom Planungs- und Entwicklungsstatus ab – es kann sich beschleunigen oder verlangsamen“, erklärte Serien-Producer Yusuke Tomizawa zuletzt.
„Begib dich auf die ultimative Reise der Selbstfindung – erstmals komplett überarbeitet. Das heilige Königreich erwartet seinen Erlöser, und eine einsame Frau namens Velvet ist von traumatischer Täuschung gezeichnet. Begleite Velvet und ihre exzentrischen Gefährten auf ihrer Rachereise durch den Archipel des Königreichs Midgand“, bewirbt Bandai Namco den Titel.
Im Ankündigungstrailer ist zusätzlich von verbesserter Grafik und optimiertem Gameplay die Rede. Es winken Quality-of-Life-Features wie eine Ziel-Icon-Ergänzung, die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten und früherem Zugang zum Rangladen. Außerdem sind die DLC-Inhalte aus dem Original im Remaster enthalten, darunter Kostüme, nützliche Gegenstände und andere Extras.
Tales of Berseria Remastered wird in einer einfachen Standard-, aber auch einer Deluxe-Fassung ausgeliefert. Letztere ergänzt das Spiel um ein digitales Artbook, den Soundtrack und ein Musik-Pack. VorbestellerInnen freuen sich zusätzlich über diverse In-Game-Gegenstände.
Der erste Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.
An sich ein gutes Tales. Ich mochte die Story sehr und ich kann mich erinnern, dass es damals Ärger wegen Zensur gab.
Doch braucht es für diesen Teil ein Remaster? Ich hätte lieber ältere Teile oder wegen der Chronologie halber Tales of xillia 2 gesehen. Tales of the abyss wäre auch nett.
Berseria ist mir noch zu aktuell um es nochmals zu kaufen/spielen.
Also Beseria gibt es für PS4 neu des Öfteren schon für 10€ inkl. Versand, gebraucht sogar noch weniger. Das Remaster wird wohl, wie schon Xillia, 40€ kosten. @Chribast1988 hat es schön formuliert: von den DLCs mal abgesehen praktisch die gleiche Disc, nur halt in einer PS5-Hülle. Und dafür sind 30€ Aufpreis eine ordentliche Stange Geld, denn optisch dürfte sich genau gar nichts tun. Zumindest hat mir der Trailer nichts gegenteiliges gezeigt. Einziger Vorteil bei diesem Release: DLCs sind inklusive und Switch Spieler dürfen auch mal ran.
Und nicht vergessen: Die PS5 spielt auch jedes PS4 Spiel ab, was jedes Argument der "mangelnden Verfügbarkeit aufgrund der Plattformeinschränkung" ad absurdum führt. Beseria ist bis heute dank der Charaktere mein liebstes Tales, aber dieses Remaster ist in meinen Augen trotzdem vollkommen überflüssig. Es ist ein Trauerspiel, wenn man bedenkt, wie viele Tales of-Spiele noch nie und vor Urzeiten mal im Westen veröffentlicht wurden und ein Remaster oder besser Remake dringend bräuchten. Ach, ganz vergessen: Das würde ja Entwicklungsarbeit bedeuten.
Ernsthaft, Tales of Berseria, das habe ich sogar noch auf meiner PS5 installiert, da brauche, ich nicht unbedingt noch ein Remaster also wirklich, die sollten endlich ein Remaster von Destiny oder Rebirth machen oder ein anderen der alten Teile
𝄞 Es gibt so viele See~len,
Die sich nach vorne quä~len,
Von den Stürmen hilflos hin- und hergeweht
Die Aussicht auf das Mor~gen
Getrübt von ihren Sor~gen,
Wissen sie nicht, wie es für Tales weitergeht
Glücklicherweise hat sie mir viel zu viel geschenkt, als dass Tomizawa oder irgendwer aufhalten könnte, dass ich die Reihe mit am JRPG-Zenit sehe. Das Abschiedsvideo von Tales of Link ist mächtiger als Bandai Namcos Behandlung ihres Edelsteins, und Ludger und Elle werden der Schirm meiner Zuversicht wider jedwede Ernüchterung sein, die aus diesem Hauptquartier auch abgefeuert werden mag.
Vielleicht kaufe ich es für die DLCs auf der Disc.
Freue mich als Xbox Spieler
Aber verstehe auch den Unmut der Leute hier und hoffe, dass man jetzt die wirklich remaster/remakewürdigen Titel angeht oder ganz was Neues bringt …