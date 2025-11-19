Bandai Namco enthüllt das nächste Projekt seiner großen „Tales of“-Remaster-Offensive

Bandai Namcos große Remaster-Offensive zur beliebten RPG-Serie „Tales of“ geht in die nächste Runde. Wie der Publisher zusammen mit Entwickler D.A.G angekündigt hat, soll Tales of Berseria Remastered am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs erscheinen.

Wer zuletzt nach den eindeutigen Andeutungen auf Tales of Xillia 2 gehofft hatte, wird also (vorerst) enttäuscht. Es bleibt dabei, dass man die Spiele so veröffentlicht, wie sie fertig werden, scheint es. „Das Tempo der Veröffentlichungen hängt vom Planungs- und Entwicklungsstatus ab – es kann sich beschleunigen oder verlangsamen“, erklärte Serien-Producer Yusuke Tomizawa zuletzt.

„Begib dich auf die ultimative Reise der Selbstfindung – erstmals komplett überarbeitet. Das heilige Königreich erwartet seinen Erlöser, und eine einsame Frau namens Velvet ist von traumatischer Täuschung gezeichnet. Begleite Velvet und ihre exzentrischen Gefährten auf ihrer Rachereise durch den Archipel des Königreichs Midgand“, bewirbt Bandai Namco den Titel.

Im Ankündigungstrailer ist zusätzlich von verbesserter Grafik und optimiertem Gameplay die Rede. Es winken Quality-of-Life-Features wie eine Ziel-Icon-Ergänzung, die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten und früherem Zugang zum Rangladen. Außerdem sind die DLC-Inhalte aus dem Original im Remaster enthalten, darunter Kostüme, nützliche Gegenstände und andere Extras.

Tales of Berseria Remastered wird in einer einfachen Standard-, aber auch einer Deluxe-Fassung ausgeliefert. Letztere ergänzt das Spiel um ein digitales Artbook, den Soundtrack und ein Musik-Pack. VorbestellerInnen freuen sich zusätzlich über diverse In-Game-Gegenstände.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.