LEGO Pokémon: Dieses beliebte Trio könnte sich hinter dem gemunkelten XXL-Set verbergen

Mittlerweile ist klar: LEGO und Pokémon kommen im nächsten Jahr tatsächlich endlich zusammen. Auf die Ankündigung folgten bereits zahlreiche Spekulationen und Gerüchte. Unter anderem etwa jenes, dass Baustein-Fans mit Pokémon-Vorliebe ein gewaltiges Set ins Haus stehen könnte. Dieses soll mit stolzen 650 US-Dollar zu Buche schlagen und beinahe 7.000 Teile zählen.

Vermeintliche erste Leaks vermuteten hinter dem üppigen XXL-Set eine Sammlung der beliebten Kanto-Starter-Pokémon – Bisasam, Glumanda und Schiggy. Diese Information scheint inzwischen jedoch revidiert.

Stattdessen gibt der für gewöhnlich gut informierte LEGO-Insider brick.tap nun an, dass es sich bei dem Set nicht etwa um eine Sammlung der Kanto-Starter, sondern vielmehr um ihre vollständig entwickelten Formen handeln könnte, sprich: Bisaflor, Glurak und Turtok.

Größere Pokémon-Figuren würden sicherlich gut zu einem Set passen, das – über die Kollaboration hinaus – zu den größten und teuersten Sets in der LEGO-Geschichte gehören dürfte. Wenn denn alles so kommt, wie aktuell vorausgesagt. Eine offizielle Ankündigung seitens LEGO steht noch aus.

