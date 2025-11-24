LEGO Pokémon: Dieses beliebte Trio könnte sich hinter dem gemunkelten XXL-Set verbergen

Mittlerweile ist klar: LEGO und Pokémon kommen im nächsten Jahr tatsächlich endlich zusammen. Auf die Ankündigung folgten bereits zahlreiche Spekulationen und Gerüchte. Unter anderem etwa jenes, dass Baustein-Fans mit Pokémon-Vorliebe ein gewaltiges Set ins Haus stehen könnte. Dieses soll mit stolzen 650 US-Dollar zu Buche schlagen und beinahe 7.000 Teile zählen.
Vermeintliche erste Leaks vermuteten hinter dem üppigen XXL-Set eine Sammlung der beliebten Kanto-Starter-Pokémon – Bisasam, Glumanda und Schiggy. Diese Information scheint inzwischen jedoch revidiert.
Stattdessen gibt der für gewöhnlich gut informierte LEGO-Insider brick.tap nun an, dass es sich bei dem Set nicht etwa um eine Sammlung der Kanto-Starter, sondern vielmehr um ihre vollständig entwickelten Formen handeln könnte, sprich: Bisaflor, Glurak und Turtok.
Größere Pokémon-Figuren würden sicherlich gut zu einem Set passen, das – über die Kollaboration hinaus – zu den größten und teuersten Sets in der LEGO-Geschichte gehören dürfte. Wenn denn alles so kommt, wie aktuell vorausgesagt. Eine offizielle Ankündigung seitens LEGO steht noch aus.
via The Gamer, Bildmaterial: LEGO, The Pokémon Company
Irgendwie falle ich jedes Mal aus neue darauf rein und denke es wurde ein Lego Pokemon Spiel angekündigt haha
Ich frage mich, ob das mehr über Lego oder über mich aussagt, dass ich es eher mit den Spielen inzwischen in Verbindung bringe, als mit den überteuerten und anscheinend immer midnerqualitativeren Bausteinen xD (Man hört da ja nur furchtbares drüber inzwischen^^)
Und ich muss ehrlich zugeben... Ich hätte voll Bock auf ein Lego Pokemon Spiel. Kein Schimmer, wie das aussehen würde und sich abheben könnte von den normalen Spielen aber irgendwas sagt mir, dass das einfach passen und verdammt spaßig werden könnte. Aber ob das je passieren wird? Ich bezweifle es^^