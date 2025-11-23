Eines der besten Spiele des Jahres erhielt keine einzige Nominierung bei The Game Awards 2025

The Hundred Line: Last Defense Academy von Entwickler Too Kyo Games und Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka ist eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres – und gleichzeitig unter den am besten bewerteten wohl eines der unbekanntesten Spiele. Mit anderen Worten: fernab vom Mainstream.
Das ist auch der auserkorene Grund dafür, dass The Hundred Line ohne Nominierung bei The Game Awards 2025 bleibt. Dass das Spiel unter den Voraussetzungen in der „Game of the Year“-Kategorie leer ausgeht, können die meisten Fans noch gerade so schlucken. Aber zumindest bei „Best Narrative“ hätte The Hundred Line nach vielen Meinungen eine Erwähnung finden müssen.
Viele Fans machen ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft und auch Kazutaka Kodaka blieb das nicht verborgen. „Vielen Dank für die unglaublich leidenschaftlichen Kommentare. Wenn sich diese Energie weiterhin auf noch mehr Menschen ausbreitet, kann Hundred Line wirklich zu einem Spiel werden, das noch viele Jahre lang geliebt wird“, so Kodaka bei Twitter.
Und weiter: „Das ist mir wichtiger als jede Auszeichnung. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und lassen Sie uns gemeinsam Hundred Line weiter verbreiten.“ Dabei blieb The Hundred Line anderen Award-Shows nicht verborgen. So war The Hundred Line bei den Golden Joysticks in der Kategorie „Best Storytelling“ nominiert (und musste sich Clair Obscur geschlagen geben) und gewann den „Award for Excellence“ der Japan Game Awards.
Lange Entwicklung, schlechter Start
Trotz positiver Kritik und einer Empfehlung in prominenter Lage lief es zum Launch noch nicht rund für The Hundred Line: Last Defense Academy. Das Studio blieb in finanziell schwieriger Lage, die sich erst mehrere Wochen nach der Veröffentlichung entspannte.
Kodaka hatte schon vor der Veröffentlichung mehrfach deutlich gemacht, dass die Zukunft des Studios von The Hundred Line abhängen könnte. Die Entwicklung des Spiels verlief mehr als sieben Jahre lang unter sehr widrigen Umständen, wie Kodaka in einem Interview verriet. Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt lange durch eigene Mittel und einen Kredit.
Wir haben The Hundred Line: Last Defense Academy schon im April in unserem Test als „GOTY“-Anwärter ausgemacht. Zumindest bei The Game Awards 2025 wird nichts daraus. Wenn ihr Kodaka-san trotzdem einen Gefallen tun möchtet, schaut bei Steam oder im Nintendo eShop vorbei. Bei Steam und im eShop ist die Digital Deluxe Edition derzeit um 20 Prozent reduziert. Eine Demo gibt es auf beiden Plattformen.
Wen überrascht das schon. Die Hälfte der Nominierungen sind bezahlt und die andere total voreingenommen. Mich wundert ja, dass es immer noch Leute gibt, die denken, dass da irgendwas fair und objektiv ist.
Wenn diese Auszeichnungen auch nur ein Fünkchen Aussagekraft haben sollten, müsste es die Möglichkeit geben, dass innerhalb gegebener Zeiträume Spieler aus aller Welt Titel nominieren und dann über die einzelnen Kategorien abstimmen können. Zwar immer noch nicht perfekt, aber tausendmal besser als diese sogenannten Experten, die nur Spiele kennen, die sie kennen sollen oder die für Schlagzeilen gesorgt haben.
Man sieht es doch schon daran, wie oft Claire Obscure nomiert ist. Ja, die Story ist toll, aber das Spiel ist kein GotY. Das unnötige Blocken/Ausweichen, das man im Gegensatz zum Angreifen nicht automatisieren kann, versaut mir das ganze Endgame. Ich hab's nie fertig gespielt, weil das unerträglich wurde und man ohne das System zu verstehen, kontinuierlich draufgeht.
Oh, Kodaka-san. Wir haben dich und deine Ehrwürdigkeit einfach nicht verdient! Keine Sorge, ich werde noch in 100 Jahren hier im Forum von deinem Meisterwerk schwärmen, ein Jahr für jedes einzelne Ending - sogar für die beschissenen!
Und wenn ich eines Tages nicht mehr bin, werde ich höchstpersönlich vom guten Geoff Besitz ergreifen und dafür sorgen, dass er sich bei den nächsten Awarts 100-mal bei dir entschuldigen muss, einmal für jedes Ending - sogar für die beschissenen!
Und dann wird er dir und deinem Studio 100 Millionen Dollar als Auszeichnung geben, eine Millionen für jedes der Endings.
...
Was, habt ihr noch was erwartet? The Hundred Line hat keine beschissenen Endings, lasst euch doch keine Lügen von irgendwelchen Emos auftischen.
Naja es sind halt die Hype Awards. Um die Spiele ging es da noch nie wirklich. Das eher mehr nettes Beiwerk. Der Hype ist entscheidend. Immerhin sorgt dieser für Einschaltquoten. Die Game Awards sind halt sehr darauf ausgelegt. Da kann man von halten was man möchte. Der Großteil der Leute, wird es aber wohl auch gar nicht anders haben wollen, weil die eben eh nur die Hype Spiele richtig kennen und sich darüber dann freuen, weil sie diese eben sehr mochten, was ja auch legitim ist. Man kann ja eh immer nur voten, was man auch kennt.
Vielleicht ist das auch mit ein Grund dafür, da unbekannte Spiele am Ende beim Voting untergehen würden, weils halt keiner kennt. Dennoch finde ich das einen falschen Ansatz dann, wenn es so sein sollte, da es zwar stimmen mag, aber gleichzeitig kann es eben auch den Effekt haben, dass Leute anfangen sich zu informieren über diese unbekannten Spiele und vielleicht gar gefallen daran finden. Das würde dann tatsächlich wieder der Spielbranche zu Gute kommen. Aber an sowas wird halt leider nie gedacht, bei solch großen Shows^^
Ich fand es auch oft schwierig bei den Kategorien diesmal abzustimmen und habe auch einiges ausgelassen, weil ich keinen der Nominierten als Sieger sehe xD Habe aber auch bereits vergessen welche Kategorien das waren, da es mir dazu auch zu egal geworden ist. Ich freue mich persönlich einfach nur auf die Show selber, also Musik Acts und die ganzen Ankündigungen, wo ich hoffe, dass da auch was bei sein wird für mich.
Es ist wirklich schade, dass solche Spiele bei den Awards nur sehr selten mal ne Chance bekommen. Aber wie hier schon mehrfach betont wurde ist es halt so, dass da kein großes Augenmerk auf den nischigeren Titeln liegt, so gut sie auch sein mögen. Umso wichtiger ist es aber, dass es halt abseits der Awards Plattformen gibt, wo sie Erwähnung finden und vllt. doch mal den ein oder anderen neugierig machen und von sich überzeugen können.
Hey, die Filme haben Trash ja auch zelebriert und wollten gar nicht ernstgenommen werden. Genau das war ja das schöne daran. Ich habe alle Teile gesehen und mich köstlich amüsiert. Würde es gar nicht anders haben wollen
Was ja auch völlig okay ist. Für solche Filme gibts dann die goldene Himbeere.
Ich hau mir ab und zu auch mal so Spiele rein. SAO, Neptunia, Atelier. Das sind halt so Klassen für sich, auch wenn Gust zumindest versucht optisch aus dem Trashkino zu entkommen. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel Raincode anschaue , dann idR. mit dem Grundgedanken Trash zu konsumieren auf dem Niveau eines Neptunias oder Akiba‘s. Und dann kann mir das durchaus gefallen! So hatte ich für mich ein echt tolles Spiel entdeckt.