Eines der besten Spiele des Jahres erhielt keine einzige Nominierung bei The Game Awards 2025

The Hundred Line: Last Defense Academy von Entwickler Too Kyo Games und Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka ist eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres – und gleichzeitig unter den am besten bewerteten wohl eines der unbekanntesten Spiele. Mit anderen Worten: fernab vom Mainstream.

Das ist auch der auserkorene Grund dafür, dass The Hundred Line ohne Nominierung bei The Game Awards 2025 bleibt. Dass das Spiel unter den Voraussetzungen in der „Game of the Year“-Kategorie leer ausgeht, können die meisten Fans noch gerade so schlucken. Aber zumindest bei „Best Narrative“ hätte The Hundred Line nach vielen Meinungen eine Erwähnung finden müssen.

Viele Fans machen ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft und auch Kazutaka Kodaka blieb das nicht verborgen. „Vielen Dank für die unglaublich leidenschaftlichen Kommentare. Wenn sich diese Energie weiterhin auf noch mehr Menschen ausbreitet, kann Hundred Line wirklich zu einem Spiel werden, das noch viele Jahre lang geliebt wird“, so Kodaka bei Twitter.

Und weiter: „Das ist mir wichtiger als jede Auszeichnung. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und lassen Sie uns gemeinsam Hundred Line weiter verbreiten.“ Dabei blieb The Hundred Line anderen Award-Shows nicht verborgen. So war The Hundred Line bei den Golden Joysticks in der Kategorie „Best Storytelling“ nominiert (und musste sich Clair Obscur geschlagen geben) und gewann den „Award for Excellence“ der Japan Game Awards.

Lange Entwicklung, schlechter Start

Trotz positiver Kritik und einer Empfehlung in prominenter Lage lief es zum Launch noch nicht rund für The Hundred Line: Last Defense Academy. Das Studio blieb in finanziell schwieriger Lage, die sich erst mehrere Wochen nach der Veröffentlichung entspannte.

Kodaka hatte schon vor der Veröffentlichung mehrfach deutlich gemacht, dass die Zukunft des Studios von The Hundred Line abhängen könnte. Die Entwicklung des Spiels verlief mehr als sieben Jahre lang unter sehr widrigen Umständen, wie Kodaka in einem Interview verriet. Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt lange durch eigene Mittel und einen Kredit.

Wir haben The Hundred Line: Last Defense Academy schon im April in unserem Test als „GOTY“-Anwärter ausgemacht. Zumindest bei The Game Awards 2025 wird nichts daraus. Wenn ihr Kodaka-san trotzdem einen Gefallen tun möchtet, schaut bei Steam oder im Nintendo eShop vorbei. Bei Steam und im eShop ist die Digital Deluxe Edition derzeit um 20 Prozent reduziert. Eine Demo gibt es auf beiden Plattformen.

