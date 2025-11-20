Shinigami Hime ist das nächste „Bilderbuch“-Abenteuer von Nippon Ichi Software

Nach einem kleinen und ziemlich kryptischen Teaser (‚Sxxinxgxmxhxmx‘) zur Wochenmitte hat Nippon Ichi Software heute Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu angekündigt. So ganz neu ist das Spiel aber dann auch nicht. Erstmals angekündigt wurde das Spiel bei der Nippon Ichi Software UNTITLED// im März unter dem Projektnamen Shinigami Hime.

Das Spiel erscheint am 30. April 2026 in Japan für PlayStation 5, Switch 2 und Switch und ist der nächste Titel in der „Bilderbuch“-Reihe des Studios, zu der man auch The Liar Princess and the Blind Prince sowie The Cruel King and the Great Hero zählt. Das Charakter- und Welten-Design stammt von Sayaka Oda, während das Szenario von Kento Jobana geschrieben wurde.

Das Abenteuer erzählt die Geschichte der jungen Mono, die versucht, ihre ältere Schwester zu retten, nachdem diese von der unheilvollen Shinigami-Krankheit befallen wurde. Diese verwandelt Menschen in Bilderbücher, aus denen Monster hervortreten, und die Behörden haben längst jede Hoffnung auf Heilung aufgegeben.

Mono reist in die Einrichtung Ishokan, einen Ort voller gefährlicher Kreaturen und von der Krankheit verzerrter Mädchen, und betritt mit ihrem Begleiter Mel die Welten innerhalb dieser mutierten Bilderbücher. Dort stellt ihr euch Monstern und von Traumata geprägten Schauplätzen.

