Genshin Impact erhält mit „Luna III“ einen spielbaren Drachen, Hexerei und ein Kreativ-Update

Nord-Krai bekommt mit Version Luna III von Genshin Impact, „Lied des leeren Mondes – Intermezzo: Des hohen Nordens Nachtgedicht“, am 3. Dezember neue Inhalte. Das neue Fest handelt von der letzten Nacht der Jungfrau vor ihrer Reise zum Mond.

Neben den Feierlichkeiten gibt auch der neugeborene Drache Durin (Pyro) als spielbare Figur sein Debüt – er ist ein Drachen mit zwei Kampfformen, der durch Absolvieren von speziellen Aufgaben auch besondere Fähigkeiten und sogenannte „Hexerei-Figuren“ freischalten.

Fans der Reihe sind eingeladen, das Fest zu genießen und ihre Erinnerungen in einem Andenken-Stempelbuch festzuhalten, wobei sie die wertvollen Momente vor der Mondreise der Jungfrau auskosten können. Denn die neuen Charaktere des Hexenzirkels überbringen eine schlechte Nachricht: Die Grenzen Teyvats werden instabil und eigenartige „Trugbilder“ tauchen überall in Nod-Krai auf. Gemeinsam mit Albedo, Durin und dem Wanderer könnt ihr das Geheimnis dahinter lüften.

Drachenfähigkeiten und Aufwertung alter Charaktere

Auch bisherige Charaktere können durch die Aufträge „Aufgabe der Hexe“ neue Fähigkeiten erlangen: Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl und Saccharose können jetzt zu Hexerei-Figuren werden. Wer zwei Hexerei-Figuren hat, kann außerdem der Effekt „Hexerei – Geheimes Ritual“ freigeschaltet, der die Kampffähigkeiten der Truppe erheblich erhöht. Details dazu gibt es im neuen Hilfsmittel „Kleines Hexenlexikon“.

Als zweiten Charakter gibt es Jahoda, eine Anemo-Bogenschützin, die ihre außergewöhnlichen Talente in Hinsicht auf Truppenheilung und Elementarabsorption zum Verursachen von entsprechendem Schaden zeigt. In der zweiten Phase von Luna III werden zudem Varesa und Xilonen zurückkehren.

Wie üblich gibt es auch weitere Minigames („Die Reise des Flammenkriegers durch den Schnee“), neue Waffen wie die „Regenakkorde der Regenbogenschlange“. In Nord-Kreivwarten im Silbermondhof weitere Geschichten und Interaktionen rund um die Jungfrau auf die SpielerInnen.

Das Kreativmodul Miliastra Wonderland

Miliastra Wonderland bekommt zudem das neue UGC-Spielmodul „Wonderland-Ressourcen-Zentrum“. Es ermöglicht den Handwerkern, Daten und kreative Inhalte über das Bearbeitungstool frei zu teilen und zu erhalten.

Das Update Luna III erscheint am 3. Dezember für Playstation 5, Xbox Series, PCs, Android und iOS. Dank der Cross-Save-Funktion sind die Spielstände auf alle Plattformen übertragbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo