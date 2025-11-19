Trails in the Sky 1st Chapter: Falcom-CEO spricht über starke Zahlen und Demo-Boom

Trails in the Sky 1st Chapter hat sich in diesem Jahr zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Fans und Kritiker waren sich größtenteils einig: Das Remake hat voll getroffen – wie wir auch in unserem eigenen Test festhalten konnten. Zwei Monate nach der Veröffentlichung meldet sich nun Nihon-Falcom-CEO Toshihiro Kondo zu Wort und gibt Einblicke, wie das Spiel weltweit angekommen ist.

Im Gespräch mit Dengeki Online erklärt Kondo, dass das Gesamtecho weit über ihren Erwartungen lag. Wörtlich sagt er: „Die Resonanz war insgesamt ‚äußerst positiv‘ und übertraf sogar die Erwartungen der Entwickler bei weitem.“

Kondo führt weiter aus: „Bei Remakes machen sich Unternehmen immer Gedanken darüber, wie weit sie gehen sollen, aber die meisten Rückmeldungen, die wir erhalten haben, waren positiv in Bezug auf den von uns gewählten Ansatz und Umfang … Ich bin erstaunt, wie positiv die Reaktionen waren.“

Starkes Ausland – und besonders starke Zahlen in China

Ein weiterer spannender Punkt: Die Veröffentlichung fand weltweit gleichzeitig auf Steam, PS5 und Switch statt – etwas, das für Falcom keineswegs selbstverständlich ist. Kondo erklärt, dass die Resonanz im Westen sogar auf Augenhöhe oder teilweise besser sei als in Japan. Besonders hebt er China hervor, wo das Remake „bemerkenswert stark“ laufe und dort zu den besten Zahlen der Trails-Reihe überhaupt zählt.

Noch klarer wird es, wenn man die Plattformen vergleicht. Laut Kondo erzielte das Spiel die größte Resonanz auf Steam. Der Grund dafür ist ziemlich eindeutig: die Demo. Er sagt dazu: „Wir haben eine Nutzerumfrage durchgeführt, und der häufigste Grund, den die Leute für den Kauf des Spiels angaben, war: ‚Weil ich die Demo gespielt habe.‘ Und die Plattform, auf der die Demo am häufigsten gespielt wurde, war Steam. In diesem Sinne hatte Steam meiner Meinung nach einen enormen Einfluss.“

Schwierige Arbeit – aber die Mühe hat sich gelohnt

Kondo geht auch auf die Herausforderungen ein: Simultane, weltweite Veröffentlichung und Steam-Ports seien für Falcom traditionell schwierig zu stemmen. Dazu sagt er: „Wir waren der Meinung, wenn wir jetzt nicht eine weltweite Simultanveröffentlichung durchführen würden, wann würden wir es dann jemals tun?“

Der Aufwand war groß – doch die Ergebnisse sprechen für sich. Der erste Eintrag der Trails in the Sky-Saga hat seine Rückkehr mehr als erfolgreich gemeistert. Wie habt ihr das Remake erlebt – und würdet ihr euch wünschen, dass Falcom auch bei künftigen Teilen wieder auf weltweit gleichzeitig veröffentlicht?

