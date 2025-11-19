Trails in the Sky 1st Chapter: Falcom-CEO spricht über starke Zahlen und Demo-Boom

Trails in the Sky 1st Chapter hat sich in diesem Jahr zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Fans und Kritiker waren sich größtenteils einig: Das Remake hat voll getroffen – wie wir auch in unserem eigenen Test festhalten konnten. Zwei Monate nach der Veröffentlichung meldet sich nun Nihon-Falcom-CEO Toshihiro Kondo zu Wort und gibt Einblicke, wie das Spiel weltweit angekommen ist.
Im Gespräch mit Dengeki Online erklärt Kondo, dass das Gesamtecho weit über ihren Erwartungen lag. Wörtlich sagt er: „Die Resonanz war insgesamt ‚äußerst positiv‘ und übertraf sogar die Erwartungen der Entwickler bei weitem.“
Kondo führt weiter aus: „Bei Remakes machen sich Unternehmen immer Gedanken darüber, wie weit sie gehen sollen, aber die meisten Rückmeldungen, die wir erhalten haben, waren positiv in Bezug auf den von uns gewählten Ansatz und Umfang … Ich bin erstaunt, wie positiv die Reaktionen waren.“
Starkes Ausland – und besonders starke Zahlen in China
Ein weiterer spannender Punkt: Die Veröffentlichung fand weltweit gleichzeitig auf Steam, PS5 und Switch statt – etwas, das für Falcom keineswegs selbstverständlich ist. Kondo erklärt, dass die Resonanz im Westen sogar auf Augenhöhe oder teilweise besser sei als in Japan. Besonders hebt er China hervor, wo das Remake „bemerkenswert stark“ laufe und dort zu den besten Zahlen der Trails-Reihe überhaupt zählt.
Noch klarer wird es, wenn man die Plattformen vergleicht. Laut Kondo erzielte das Spiel die größte Resonanz auf Steam. Der Grund dafür ist ziemlich eindeutig: die Demo. Er sagt dazu: „Wir haben eine Nutzerumfrage durchgeführt, und der häufigste Grund, den die Leute für den Kauf des Spiels angaben, war: ‚Weil ich die Demo gespielt habe.‘ Und die Plattform, auf der die Demo am häufigsten gespielt wurde, war Steam. In diesem Sinne hatte Steam meiner Meinung nach einen enormen Einfluss.“
Schwierige Arbeit – aber die Mühe hat sich gelohnt
Kondo geht auch auf die Herausforderungen ein: Simultane, weltweite Veröffentlichung und Steam-Ports seien für Falcom traditionell schwierig zu stemmen. Dazu sagt er: „Wir waren der Meinung, wenn wir jetzt nicht eine weltweite Simultanveröffentlichung durchführen würden, wann würden wir es dann jemals tun?“
Der Aufwand war groß – doch die Ergebnisse sprechen für sich. Der erste Eintrag der Trails in the Sky-Saga hat seine Rückkehr mehr als erfolgreich gemeistert. Wie habt ihr das Remake erlebt – und würdet ihr euch wünschen, dass Falcom auch bei künftigen Teilen wieder auf weltweit gleichzeitig veröffentlicht?
via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
10 Kommentare
Ich bin gerade noch am Spielen und find es großartig und aktuell Goty für mich. Für mich ist es einfach in allem besser als das Original. Aus dem Grund hat das Spiel gute zahlen mehr als verdient. Was die Positiven Reaktionen auf die Änderungen angeht, da liegt es halt wirklich daran dass das Spiel nur kleine Nische ist und sehr viele das Remake zu ersten mal spielen. Denn wenn man vor release sich die Diskussionen der alt Fans angeschaut hat dann hat man schon gesehen das es besonders bei der Übersetzung Kritik gab (was halt nur auffällt wenn man das Original gespielt hat). Mich hat dies ja zum glück nicht betroffen da ich sehr glücklich die deutsche Übersetzung Spiele und es somit für mich eh anders ist. Ich glaube aber wenn ich auf englisch Spielen würde dann wäre die andere Übersetzung für mich auch ein Kritikpunkt, da die von XSeed damals schon was besonderes war.
Ich war tatsächlich etwas besorgt wegen der mangelnden Verfügbarkeit zu Release und bin froh das es scheinbar keine bleibenden Schäden hinterlassen hat.
Das Spiel und die Entwickler haben für mich jeglichen Erfolg damit redlich verdient und ist für mich eine sehr schöne und positive Nachricht das sie das ebenfalls so sehen und für sich erfahren konnten.^^
Ich hoffe das sie weiter daran ansetzen können und das sich die Mühe entsprechend weiterhin für das Team auszahlt.
Das Remake war jetzt auch mein Einstieg die Trails Reihe und ich hab’s direkt mal Platin gemacht und habe jede Sekunde genossen.
Ich hoffe wirklich sehr, da der 2. Teil ja schon in der Pipeline ist, das weitere Teile ein Remake/Remaster, bekommen und alle fleißig in Deutsch erscheinen. Ohne deutsche Texte wäre das Spiel bei mir leider nicht in Frage gekommen. (Spiele generell keine Spiele auf Englisch)
Tolles Spielreihe und hab jetzt Lust auf mehr. ❤️
Zu lesen, dass das Remake von Sky FC so ein Erfolg für Falcom ist und scheinbar doch viele neugierig auf die Welt von Trails gemacht hat freut mich wirklich sehr. Hoffentlich läuft es so weiter.
Mir bleibt nur zu sagen: Ich habe jede Minute genossen und wann immer Zemuria ruft, ich werde da sein
Freut mich, dass das Remake so gut ankommt.
Das hat Falcon auch redlich verdient.
Haben so gute Entscheidungen getroffen, wie mehrere Plattformen und Sprachen.
Bin auch erst durch den Demo richtig auf Geschmack gekommen.
Wobei ich gestehen muss, das ich noch nicht das Game gekauft habe, habe nun mal noch ausreichend Games, die noch abgeschlossen werden soll.