Shadowdrop für Switch 2: Beliebtes „Tomb Raider“-Spiel ist plötzlich erhältlich

Aspyr und Crystal Dynamics haben Tomb Raider: Definitive Edition ohne Vorankündigung für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht. Einen Shadowdrop nennt man sowas heutzutage! Der Serien-Reboot ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.

18,19 Euro kostet das Spiel sowohl für Switch als auch die neue Nintendo Switch 2. Eine Woche lang gibt es den obligatorischen Launchrabatt und ihr bezahlt nur 16,37 Euro. Die Definitive Edition basiert auf dem 2013 veröffentlichten Reboot der Serie und erschien erstmals 2014 für PS4, Xbox One und PCs.

Die Spielerfahrung ist für Nintendo-Plattformen optimiert. Welche technischen Spezifikationen insbesondere die „Switch 2“-Version darüber hinaus bietet, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Alle DLCs, darunter sechs Bonus-Outfits für Lara Croft, acht Online-Mehrspielermaps und vier Multiplayer-Charaktere, sind enthalten. Der Mehrspielermodus für bis zu acht SpielerInnen ist ebenfalls enthalten.

Enthalten sind obendrein digitale Bonusinhalte: die digitalen Versionen des Dark-Horse-Comics Tomb Raider. The Beginning sowie das Mini-Artbook Tomb Raider. The Art of Survival. Außerdem ist die Developer-Videoserie Final Hours of Tomb Raider enthalten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomb Raider, Crystal Dynamics, Aspyr