Das war … Kalenderwoche 47/2024

Übernahmegelüste bei Sony, die Nominierungen für die Game Awards sowie die HD-2D-Remakes von Square Enix sorgten in den letzten Tagen für Diskussionsstoff. Nach dem Trailer-Rückblick haben wir in dieser Woche auch noch je ein Review und Preview für euch und auch Geschenk-Ideen konntet ihr bei uns finden. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hat ein Übernahmeangebot an Kadokawa gemacht. Brisant: Zum Anime- und Manga-Konzern gehören im Gaming-Bereich unter anderem auch FromSoftware, Spike Chunsoft und Acquire. Das wäre natürlich ein bedeutender Zusammenschluss.

Bei The Game Awards 2024 sind in diesem Jahr auch Erweiterungen zugelassen. Das hinterließ entsprechend Spuren bei den Nominierungen. Prompt ist Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zum Spiel des Jahres vorgeschlagen.

Mit den HD-2D-Remakes hat Square Enix einen Nerv getroffen. Weiterhin möglich scheint eine entsprechende Umsetzung von Final Fantasy VI. In Deutschland hat sich Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) jedoch nicht sehr gut verkauft.

Endlich offiziell enthüllt hat Square Enix zudem Final Fantasy XIV Mobile (Mobil), welches bei Tencent entsteht. Das neue Projekt von Hakama heißt Progress Orders (Switch, PC), die Veröffentlichung ist jedoch erst für Japan bestätigt. SEGA bringt derweil Virtua Fighter zurück und zwar mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (PC). Das dem Free-to-play-Modell folgende Strategie-RPG Emberstoria (PC, Mobil) von Square Enix hat inzwischen den Japan-Termin erhalten. Nach langer Funkstille hat Nexon dem 3D-Action-RPG Project OVERKILL (PC, Mobil) eine Vorstellung gegönnt. Die Gameplay-Features sahen wir aus Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series, PC), welche ihr in einer Demo nun selbst antesten dürft. Auch zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es einen neuen Trailer.

Einige spannende Einblicke gewährte uns auch Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC). Den Dezember könnt ihr euch dank Neko Odyssey (PC) mit einer großen Ladung Katzen versüßen. Die Game-Boy-Ästhetik könnt ihr aus The Edge of Allegoria (PC) unter die Lupe nehmen. Die Kickstarter-Kampagne zu The Time I Have Left (PC) wird von einer Demo begleitet. Das Jahr 2025 startet gleich mit der PS5-Version von Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil). Mit Mäusen und skandinavischer Folklore erhält Hela (PS5, Xbox Series, PC) auch eine Konsolenumsetzung, während Life is Strange: Double Exposure nun auch für Switch erhältlich ist.

Mit einer Doku gibt es interessante Einblicke in die Entstehung von Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil). Anfang Dezember gibt es bereits Update 2.7 zu Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil). Weitere Events und Verteilaktionen solltet ihr zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) nicht verpassen, zudem gibt es inzwischen die letzte Folge von Pokétoon. Bei Nintendo Switch Online ist ab sofort Donkey Kong Land verfügbar, dies in der einfachen Abostufe. Die Konzertreihe Attack on Titan: Beyond the Walls World Tour macht gleich in vier deutschen Städten halt.

Damit sind wir schon beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. In Farmagia (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) findet ihr spaßiges Gameplay, jedoch auch eine schwache Technik. Ein Pluspunkt sind auch die charakteristischen Designs von Hiro Mashima. Zu Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series, PC) (zum Bericht) konnten wir zudem eine Anspielrunde absolvieren. Der neue Ableger hat das Zeug zum Serienhöhepunkt mit neuen RPG-Elementen und einer Rückbesinnung auf die taktischen Serienwurzeln.

In genau einem Monat ist Heiligabend. Wenn ihr nun dezent erschrocken seid, haben wir gleich einige Geschenk-Ideen für Gamer gesammelt. Von der Tischlampe bis zu Konzertkarten ist alles mit dabei, lasst euch inspirieren!