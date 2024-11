Infinity Nikki: Macher geben mit emotionaler Doku tiefe Einblicke in die Entwicklung

Es geht langsam auf die Zielgerade – und neben inzwischen 33 Millionen vorabregistrierten Fans können es offenbar auch die Macher kaum noch erwarten, bis Infinity Nikki am 5. Dezember endlich erscheint.

Publisher Infold Games und Entwickler Papergames haben jetzt eine gut 25-minütige Dokumentation mit dem Titel „The Grand Millewish Tree Silently Grows“ veröffentlicht. „Im Herzen des Wishing Woods steht der größte und älteste Baum in dieser Gegend – der Grand Millewish Tree“, heißt es in der Beschreibung der Dokumentation.

„Er ist die Heimat der Faewish-Sprites, der Nachkommen des Wishing One. Der Grand Millewish Tree ist ein Mikrokosmos der Ökologie Miralands und trägt auch die innigen Wünsche des Entwicklerteams von Infinity Nikki in sich. Unzählige Tage und Nächte lang ist dieser Baum still und leise gewachsen und wird immer weiter wachsen. Willkommen in Miraland! Wir hoffen, dass Sie sich in dieser Welt wohlfühlen werden“, geht es weiter.

Die Doku gibt einige interessante Einblicke in die Erschaffung des Spiels, das im Dezember 2019 grünes Licht erhalten hat, wie wir erfahren. Vor 1.814 Tagen, um genau zu sein. Es gibt Einblicke von Chief Technology Officer Fei Ge, der erzählt, wie alles ganz geheim in einem extra angemieteten Büro begonnen hat. Und vieles mehr.

Der Weg der Mobile-Marke Nikki in die große Konsolenwelt war ein weiter. Infinity Nikki ist nämlich schon das fünfte Spiel der Reihe und wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Zuvor erschienen alle Spiele für Mobilgeräte.

SpielerInnen begleiten Nikki und ihren treuen Begleiter Momo auf eine Reise durch die magischen Nationen von Miraland, die durch ihre vielfältigen Kulturen und Landschaften bestechen. Das Gameplay kombiniert Dress-Up-Elemente mit Plattforming und Rätseln, wodurch eine einzigartige Spielerfahrung entsteht.

Die Doku:

