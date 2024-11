The Game Awards 2024 – ohne Kontroverse geht’s nicht: Diese Games sind nominiert

Die Nominierten für die The Game Awards 2024 stehen fest – und auch in diesem Jahr geht die Bekanntgabe nicht ohne Kontroversen über die Bühne. Die neue Regel rund um DLCs schien wie geschaffen für Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Und die DLC-Erweiterung ist dann auch tatsächlich als „Spiel des Jahres“ nominiert.

In den sozialen Medien ist die Ablehnung dazu groß, wenngleich kaum jemand abstreitet, dass „Shadow of the Erdtree“ fantastisch ist. Aber man kann es eben nur spielen, wenn man zunächst viele Stunden in das Grundspiel Elden Ring von 2022 investiert, das schon damals geehrt wurde.

Gleichwohl: Geoff Keighley macht (mutmaßlich) die Regeln, aber die Nominierungen stellt eine Jury aus 100 internationalen Vertretern auf. Keighley gehört nicht dazu. Es wäre also auch möglich gewesen, „Shadow of the Erdtree“ trotz Regeländerung nicht zu nominieren.

Astro Bot und Final Fantasy VII Rebirth glänzen

Doch nun zu den anderen Nominierungen: Hier stechen Astro Bot und Final Fantasy VII Rebirth mit jeweils sieben Nominierungen hervor. Beide sind auch als „Game of the Year“ neben „Shadow of the Erdtree“ und Metaphor: ReFantazio, Balatro und Black Myth: Wukong nominiert.

Auch Metaphor: ReFantazio sichert sich mit sechs Nominierungen eine starke Ausgangsposition. Weitere Top-Kandidaten für Awards sind das Poker-Roguelike Balatro sowie das von Bloober Team entwickelte Silent Hill 2 Remake, die jeweils fünf Nominierungen verbuchen konnten. Silent Hill 2 ist auch für „Best Performance“ mit Luke Roberts als James Sutherland nominiert.

Im Bereich der Indie-Games haben sich Titel wie Animal Well, Lorelei and the Laser Eyes, Neva, UFO 50 und erneut Balatro Nominierungen gesichert. Zudem tritt Balatro auch in der Kategorie „Best Debut Indie Game“ an, gemeinsam mit Titeln wie Manor Lords, Pacific Drive, The Plucky Squire und Animal Well.

Die Abstimmung für die The Game Awards 2024 ist ab sofort über die offizielle Webseite möglich. Fans können bis zum 11. Dezember ihre Stimme abgeben. Die Verleihung wird am 12. Dezember live aus Los Angeles übertragen.

Bildmaterial: The Game Awards