Attack on Titan: Konzert-Tour macht 2025 in diesen vier deutschen Städten einen Halt

Fans von Attack on Titan dürfen sich auf ein spektakuläres Ereignis freuen: Die Attack on Titan: Beyond the Walls World Tour startet im April 2025. Die Konzertreihe verspricht eine beeindruckende Kombination aus der ikonischen Musik, fesselnden visuellen Effekten und emotionaler Tiefe der weltweit beliebten Anime-Serie.

Die Konzerte finden in renommierten Veranstaltungsorten wie der Dolby Theater in Los Angeles, der Carnegie Hall in New York, der OVO Arena Wembley in London und dem Sydney Opera House statt. Klar, klingt prestigeträchtig, bringt euch aber wenig. Die gute Nachricht: auch vier deutsche Städte werden bedient!

Geboten wird eine Mischung aus kraftvollen Rock-Performances und symphonischer Orchesterbegleitung, gepaart mit synchronisierten Szenen aus der Anime-Serie. Die Konzerte präsentieren den Soundtrack der Serie, komponiert von Hiroyuki Sawano und Kohta Yamamoto. „Die Musik von Attack on Titan ist ein essenzieller Teil der Serie, und sie live zu erleben, ist eine Erfahrung, die ihresgleichen sucht“, betont die Pressemeldung.

Und genau das könnt ihr im September 2025 in Berlin (12. September, Tempodrom) sowie in Düsseldorf (13. September, Mitsubishi Electric Halle) und Frankfurt (14. September, Jahrhunderthalle) tun. Den deutschen Abschluss bilder München am 16. September in der Isarphilharmonie. Karten gibt es jetzt bei Reservix* und Eventim* – teilweise sind sie schon vergriffen!

Attack on Titan, basierend auf dem Manga von Hajime Isayama, gehört zu den erfolgreichsten Manga- und Anime-Serien aller Zeiten. Mit über 140 Millionen verkauften Exemplaren und der preisgekrönten Anime-Adaption hat die Serie weltweite Bekanntheit erlangt. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der groteske Titanen die Menschheit an den Rand der Auslöschung bringen. Seit der Anime-Premiere 2013 hat die Serie zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde 2023 mit der finalen Staffel abgeschlossen.

Der Trailer zur Reihe:

Bildmaterial: Attack on Titan, Kodansha