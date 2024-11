Die Switch-Version zu Life is Strange: Double Exposure bietet Grund zur Freude

Unlängst ist Life is Strange: Double Exposure für PlayStation, Xbox und PCs erschienen. Eine Switch-Version wollte man nachschieben, so das Versprechen von Square Enix. Dafür steht jetzt der Termin fest.

Wie der Publisher mitteilt, erscheint das Spiel digital am 19. November 2024 im Nintendo eShop. Das ist … morgen. Genau. Eine physische Version möchte man am 28. Januar 2025 veröffentlichen. Exklusiv bei Amazon* gibt es eine Steelbook Edition. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten.

Grund zur Freude

Die physische Edition enthält das vollständige Spiel auf einer 16 GB Cartridge, teilt Square Enix mit. Durchaus keine Selbstverständlichkeit – leider. Oft genug sparen Publisher an den Cartridges und lassen Fans große Datenmengen per Download herunterladen. Das widerstrebt SammlerInnen natürlich. Grund genug, auf die Handelsversion* zu warten, oder?

„In Life is Strange: Double Exposure übernehmen SpielerInnen die Rolle von Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität. Nachdem sie ihre Freundin Safi tot im Schnee findet, versucht sie die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat“, führt Square Enix ein.

Und weiter: Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games