So schnappt ihr euch ein Schillerndes Rayquaza in Pokémon Karmesin und Purpur

Die Tera-Raid-Events in Pokémon Karmesin und Purpur hauen euch nicht vom Hocker? Dann dürft ihr euch auf die Vorweihnachtszeit freuen. Dann wird es nämlich ein Schillerndes Rayquaza in den Tera-Raids geben!

Das Event ist eingebettet in eine wahre Rayquaza-Party. Das Pokémon spielt aktuell in Pokémon Horizonte eine wichtige Rolle und das Schillernde Exemplar wird im Dezember auch in Pokémon Masters EX und Pokémon UNITE anzutreffen sei.

The Pokémon Company feiert das sogar mit einem kurzen, animierten Video. „Das Rayquaza, das während dieses Events erscheint, verfügt über den Tera-Typ Drache und kann normalerweise nicht im regulären Spielverlauf angetroffen werden“, heißt es.

„Rayquaza ist ein Legendäres Pokémon, das erstmals in den Spielen Pokémon Rubin und Pokémon Saphir vorkam, welche 2002 in Japan für den Game Boy Advance erschienen. Laut dem Pokédex in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle lebt es in der Ozonschicht hoch über den Wolken kann daher vom Boden aus nicht gesehen werden“, erklärt The Pokémon Company.

Das Event beginnt am 20. Dezember 2024 um 01:00 Uhr und dauert bis Montag, den 6. Januar 2025 um 00:59 Uhr an. Ihr könnt das Schillernde Rayquaza dann in 5-Sterne-Raids antreffen. Als Vorbereitung für die Tera-Raids mit Rayquaza gibt es vorab ein dreiteiliges Event mit Krarmor, Wampitz, Azumarill, Suelord, Epitaff und Gladimperio in Raids. Details dazu gibt es hier.

Falls ihr es verpasst habt: Aktuell gibt es auch einen Seriencode für ein Schillerndes Pelipper. Das Wasservogel-Pokémon existiert seit der dritten Spielgeneration. In seiner schillernden Form sind die ansonsten hellblauen Bereiche des Pokémon hellgrün.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak