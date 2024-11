Die Ernte fahren andere ein: So startet Dragon Quest III HD-2D Remake in Deutschland

Die vergangene Verkaufswoche im deutschen Handel gehörte dem Landwirtschafts-Simulator 25, der eine satte Ernte einfuhr. Auf PCs konnte die Spitze verteidigt werden, während auf PS5 und Xbox Series jetzt auch die Doppel-Pole heraussprang.

Das Schweizer Studio Giants Software hat nach eigenen Angaben binnen einer Woche mehr als zwei Millionen Einheiten plattformübergreifend verkauft. Etwa so viel wie Metaphor ReFantazio und Sonic X Shadow Generation zusammen, die beide jeweils eine Million am ersten Tag schafften. So schauts aus.

Von solchen Zahlen kann Dragon Quest III HD-2D Remake zumindest hierzulande nur träumen, während in Japan die Lage genau andersherum sein dürfte. Der Blick in den deutschen Handel sagt: Platz vier in den PS5-Rankings und Platz sechs in den Switch-Charts.

In letzteren holt sich Super Mario Party Jamboree, das plattformübergreifend meistverkaufte Game der Woche, in der Vorweihnachtszeit die Krone von Mario & Luigi: Brothership zurück. In den PS5-Charts rutscht Vorwochensieger Call of Duty: Black Ops 6 an die zweite Stelle.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Artdink