Geschenke-Guide für Gamer – 2024: Die schönsten Ideen zu Weihnachten

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir heißen euch erneut herzlich willkommen zu unserem ganz besonderen Geschenke-Guide für Weihnachten. Hier dreht sich alles um das, was wir lieben: Gaming!

Ob ihr Inspiration für eure Liebsten sucht oder euch selbst eine Freude machen möchtet – unser Guide steht euch zur Seite. Eins ist sicher: Die Feiertage kommen schneller, als man denkt, und wer frühzeitig plant, spart sich den Last-Minute-Stress.

Ideen statt Einheitsbrei

Besonders bei Geschenken für andere kann es knifflig sein, die richtige Wahl zu treffen. Und es muss nicht immer der altbekannte Gutschein sein. Unser Geschenke-Guide macht euch nicht nur konkrete Vorschläge, sondern gibt auch zahlreiche Denkanstöße – egal ob für den Partner, die beste Freundin oder die kleinen Nachwuchs-Gamer.

Natürlich ist die Auswahl an Produkten, die wir euch hier vorstellen, nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Welt des Gamings. Aber vielleicht findet ihr genau das Geschenk, das ein breites Lächeln unter den Weihnachtsbaum zaubert. Lasst euch inspirieren!

Was kann man Gamern zu Weihnachten schenken?

Ein Gaming-Adventskalender

Okay Leute, es geht einigermaßen offensichtlich los. Aber hier drängt besonders die Zeit, denn einen Adventskalender kann man am 24. Dezember natürlich nicht mehr gebrauchen. Den solltet ihr freilich vorzugsweise noch im November kaufen und ggf. verschenken. Und zwar mal einen anderen als die, die immer bei Kaufland und Lidl ausliegen. Ein Adventskalender mit Gaming-Bezug!

Für Kids, die nicht mehr Süßigkeiten bekommen sollen, als es zum Weihnachtsfest ohnehin schon gibt, eignen sich Mitmach- und Überraschungskalender. Im „Super Mario“-Kalender verstecken sich verschiedene Figuren und Accessoires. Einen ähnlichen Kalender gibt es auch zu Pokémon. Auch für sammelwütige Erwachsene bestens geeignet: Der Festtagskalender zu Pokémon-Sammelkartenspiel!

Mutmaßlich nicht mit AAA-Games bestückt, aber mal was ganz anderes: Ein Adventskalender für Nintendo Switch. Der Kalender bietet 25 Mini-Spiele – qualitativ können die Erwachsene wahrscheinlich nicht hinterm Kamin hervorlocken. Aber vielleicht ist das etwas für die Kleinsten. Eine große Auswahl an Adventskalendern hat auch Media Markt: Über 90 verschiedene Adventskalender findet ihr hier in der Übersicht. Von LEGO, über Marvel und Funko, bis zu den Hot Wheels.

Gaming-Musik auf Vinyl

Schallplatten sind nach wie vor voll im Trend – und das schon seit Jahren! Wusstet ihr, dass die Musikindustrie bereits 2020 mit Vinyl mehr Umsatz erzielt hat als mit CDs? Das war zuvor zuletzt 1986 der Fall. Ein beeindruckendes Comeback, oder? Wenn der oder die Beschenkte also einen Schallplattenspieler besitzt und Videospiele liebt, dann könntet ihr hiermit ins Schwarze treffen.

Videospiel-Soundtracks sind inzwischen wahre Kunstwerke und viele dieser fantastischen Kompositionen gibt es inzwischen auf Vinyl. Die Platten kommen oft in wundervollen Designs daher und sind nicht selten mit liebevollen Extras ausgestattet. Einfach euer Lieblingsspiel mit „Vinyl“ kombinieren, und ihr werdet garantiert fündig.

Das Beste: Ihr müsst längst nicht mehr teuer in den USA oder Großbritannien bestellen, um an solche Schmuckstücke zu kommen. Mit Black Screen Records gibt es ein Label direkt in Köln, das sich auf Spiele-Soundtracks auf Vinyl spezialisiert hat. Die Kölner arbeiten mittlerweile sogar als Vertriebspartner für Größen wie Mondo oder iam8bit – ein echter Glücksgriff! Hier habt ihr eine kleine, bunte Auswahl für den Einstieg:

Übrigens: Auch Black Screen Records feiert den Black Friday. Noch bis zum 26. November 2024 gibt es feine Rabatte. Die Erfahrung zeigt: Die besten Angebote sind schnell vergriffen. Also seid vorbereitet, wenn ihr Interesse habt!

Geschenke für Gamer

Gesellschafts- und Brettspiele mit Gaming-Bezug

Brettspiele sind ebenso wie Schallplatten wieder im Kommen. Besonders zu Weihnachten und an den folgenden Feier- und Urlaubstagen wird in vielen Familien traditionell mal wieder das gute alte Brettspiel herausgeholt. Und natürlich gibt es auch einige Brett- und Gesellschaftsspiele mit Bezug zu Videospielen.

Eines der prominentesten Brettspiele, nämlich Monopoly, gibt es inzwischen in diversen Gaming-Ausführungen. Allen voran natürlich das Super-Mario-Monopoly! Wer es etwas „erwachsener“ mag, greift zum Resident-Evil-Brettspiel. Huuu! In diesem Jahr hat Sony außerdem ein Brettspiel zum 30. Geburtstag von PlayStation veröffentlicht.

2024 gab es auch an der Square-Enix-Front dazu Neuigkeiten. Final Fantasy VII Materia Hunter ist leider schon wieder vergriffen. Im Square Enix Store findet ihr noch Chocobo’s Dungeon: The Board Game, Kartenspiele zu Final Fantasy und, ganz neu: Moogle Bounty Mayhem, ein Brettspiel basierend auf Final Fantasy XII!

Auch eine feine Idee: Die Pokémon-Kampfakademie, Ausgabe 2024. Nicht wirklich ein Brettspiel, eher ein Pokémon-Sammelkartenspiel auf einem Brett. Damit lernt ihr spielend leicht die Grundregeln des Sammelkartenspiels und seid bereit für Folgekämpfe!

Tickets für Videospielmusikkonzerte

Videospielmusik wird immer aufwendiger und taugt immer häufiger dazu, auch für sich selbst zu stehen. Neben Soundtracks zu Games sind inzwischen Videospielmusikkonzerte etabliert, die auf allen Kontinenten ganze Konzertsäle füllen.

Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr. Mit Tribute to One Piece: Dreamlight Concert lässt man aktuell den legenären Anime und Manga hochleben. Von Januar bis März gibt es noch zahlreiche Konzerte in Deutschland.

Nach dem Erfolg der „Festival of Seasons“-Konzertreihe hat „Stardew Valley„-Macher Eric Barone eine zweite Veranstaltungsserie angekündigt. Die „Symphony of Seasons“-Tour wird in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden.

Auch Fans von Attack on Titan dürfen sich auf ein spektakuläres Ereignis freuen: Die Attack on Titan: Beyond the Walls World Tour startet im April 2025. Karten gibt es jetzt bei Reservix und Eventim – teilweise sind sie schon vergriffen!

PlayStation bringt gemeinsam mit RoadCo Entertainment und GEA Live ein Musik-Event in die Konzertsäle weltweit. Bei den Konzerten sollen die „legendärsten Gaming-Soundtracks erstmalig unter dem PlayStation-Banner zum Leben erweckt werden“. Es gibt mehrere Auftritte in Deutschland. Die Ticket-Website Reservix und Ticket-Händler Eventim haben noch ein Kontingent.

Und auch Konzerte zu Elden Ring kommen nach Deutschland. Nach ausverkauften Auftritten in Paris und in London wird es vom 11. Januar bis zum 31. Januar 2025 eine Tournee von Elden Ring Symphonic Adventure durch Deutschland geben. Der Vorverkauf läuft bereits bei Reservix und Eventim.

Eine Handelsversion, die es in Europa nicht gibt

Das hier ist ein wirklich besonderes Geschenk und mein persönlicher Favorit. Allerdings braucht es ein bisschen Fachwissen, weshalb es sich perfekt als Geschenk eignet, das ihr euch selbst machen könnt. Es passiert immer wieder, dass Spiele in Europa nur digital veröffentlicht werden – ein echtes Ärgernis für Sammler.

In Japan und anderen asiatischen Ländern hingegen erscheinen viele Spiele exklusiv in physischer Form. Dank Globalisierung und dem mittlerweile aufgehobenen Region-Lock bei Konsolen ist das jedoch kein großes Hindernis mehr. Viele dieser Veröffentlichungen bieten nämlich auch englische und mitunter sogar deutsche Lokalisierungen.

Bequem bestellen könnt ihr inzwischen bei Play-Asia, wo auf Wunsch auch gleich die Einfuhrumsatzsteuer berechnet wird. Somit landen eure Sendungen nicht beim Zoll, wenn eure Bestellung nicht teurer als 150 Euro ist. Im November bezahlt ihr keine Versandkosten auf ausgewählte Produkte, wenn eure Bestellung einen Warenwert von über 60 Euro hat.

Der Klassiker aus 2022 ist immer noch aktuell: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition bietet sogar deutcshe Texte. Kann man auch haben: Legend of Mana Remastered auf Cartridge, das bei uns nur digital erschienen ist. Weitere Beispiele sind Like a Dragon Gaiden und Ace Attorney Trilogy, sogar mit deutschen Texten. Eine Übersicht der physischen Asia-English-Veröffentlichungen findet ihr bei Play-Asia.

Einige aktuellere Beispiele:

Gaming-Shirts von UNIQLO

In den letzten Monaten hat UNIQLO auf dem westlichen Markt einen großen Fußabdruck hinterlassen. Das japanische Mode-Label ist bekannt für legere Mode, die günstig und hochwertig ist. Besondere Aufmerksamkeit in unseren Gefilden hat sich UNIQLO mit den UT-Kollektionen verdient.

Diese UT-Kollektionen widmen sich thematisch nicht nur Gaming, sondern auch Musik, Fotografie, Kunst, Design und Filmen. Dabei werden verschiedenste Marken von populären Illustratoren interpretiert und ihre Motive auf Shirts gedruckt, die nur eine Zeit lang erhältlich sind.

Das Konzept geht auf. Unter anderem widmete UNIQLO bisher Pokémon, Final Fantasy, Super Mario, Zelda und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Die Designs bestechen dabei jeweils durch interessante Motive, mal subtil, mal deutlich.

Aktuell noch verfügbare UT-Kollektionen widmen sich Godzilla anlässlich des 70. Geburtstags des Kaiju, verschiedenen Gaming- und Anime-Motiven in der Kenshi Yonezu Kollektion, renommierten Sakebrauerein mit The Sake Collection und einmal mehr Pokémon in Gestalt der Pokémon-Sketch-Kollektion. In den nächsten Wochen wird es Shirts zu Arcane, den Peanuts, Sanrio und Dragon Ball geben.

Kunstvolle Erinnerungen in Buchform

Artbooks bleiben auch 2024 bei Gamern beliebt, obwohl sie oft teuer sind, nicht spielbar und meist wenig platzsparend im Regal stehen. Doch ihr Inhalt fasziniert: Es ist immer wieder ein Vergnügen, durch das Artbook seines Lieblingsspiels zu blättern und die detailreichen Illustrationen zu genießen.

Viele Gamer teilen das gleiche Dilemma: Artbooks landen oft auf der Wunschliste, aber der Kauf fällt schwer. Dann doch lieber ein neues Game. Damit sind sie die idealen Geschenke für Gaming-Fans – vorausgesetzt, man kennt das Lieblingsspiel der beschenkten Person.

Für Nostalgiker gibt es weiterhin Lösungsbücher. Aber sie sind selten geworden. Die letzten deutschsprachigen Bastionen sind Future Press und Piggyback, aus letzterem Hause gab es letztes Jahr das schöne Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom. Future Press zeigte sich für die aufsehenerregende, drei Bänder starke Reihe „Bücher des Wissens“ zu Elden Ring verantwortlich. Band 3 zu Elden Ring ist erst in diesem Jahr erschienen.

Final-Fantasy-Fans kommen mit dem Final Fantasy VII Remake Material Ultimania auf ihre Kosten. Das umfangreiche Buch ist auch auf Deutsch erhältlich und eine wahre Fundgrube für alle FF7-Enthusiasten. Ich selbst blättere regelmäßig darin. In diesen Tagen hat Square Enix mit Final Fantasy VII Remake Material Ultimania Plus noch eine Schippe draufgelegt.

Neuzugänge an der Front der klassischen Artbooks gab es 2024 genug: Allen voran wäre da The Art of Final Fantasy XVI. Für Liebhaber ist in diesem Jahr Xenoblade 3 Official Artworks Aionios Moments erschienen, das es allerdings nur per Import über Play-Asia und vergleichbare, gut sortierte Händler gibt. Überhaupt hat Japan hier natürlich das weitaus größere Angebot. Zu Elden Ring gibt es übrigens auch Artbooks – Mehrzahl, natürlich sind es zwei Bände.

Geschenkideen für Gamer: Videospiele und LEGO

LEGO ist die alte Liebe vieler Gamer. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Geschenke-Guide für Gamer erinnern. Damals habe ich Nintendo-LEGO hinterhergetrauert. Die perfekte Kombination, aber damals gab es tatsächlich kein offizielles Nintendo-LEGO.

Längst Geschichte – Nintendo und LEGO, das gehört inzwischen zusammen. Nach Super Mario und Animal Crossing gibt es inzwischen sogar ein riesiges LEGO-Set zu The Legend of Zelda und im Januar folgt sogar LEGO zu Mario Kart.

Also besonderes Weihnachtsgeschenk eignen sich sicherlich die Premium-Sets zu Super Mario und Zelda. Mario & Yoshi oder der mächtige Bowser bekommt ihr inzwischen auch schon gut reduziert. Andere Sets wie das Nintendo Entertainment System steigen inzwischen wieder im Preis, weil sie in Kürze eingestelt werden. Im LEGO-Store gibt es sie noch zum Normalpreis.

Und es gibt inzwischen noch viel mehr LEGO mit Videospielbezug. Zu Sonic the Hedgehog gibt es inzwischen ein ähnlich starkes Sortiment wie zu Super Mario. Und sogar Sony mischt inzwischen mit: Nach dem Langhals, der inzwischen eingestellt wurde, gibt es brandneue ein Set zu LEGO Horizon Adventures – das erscheint allerdings erst im März.

Darüber hinaus gibt es aber auch noch mehr Videospiel-affines LEGO und das liegt vor allem auch daran, dass Videospiele viele Schnittmengen mit anderen Medien haben. Star Wars, Batman, Spider-Man und Co. sind nur einige der Mega-Marken, die sowohl bei LEGO als auch in der Videospielwelt zu Hause sind. Mit Overwatch und Minecraft haben aber auch zwei waschechte Videospielmarken den Weg zu LEGO gefunden.

Übrigens, erschwinglich und eine gute Alternative zu LEGO ist Mega Construx. Die haben sich zum Beispiel etliche Pokémon-Lizenzen geschnappt, beispielsweise gibt es eine coole Glurak-Figur. Mega Construx Pokémon hat bei Amazon inzwischen eine eigene, übersichtliche Store-Seite.

Weihnachts-Sweater: von cool bis ugly

Okay, zugegeben: Für die berühmt-berüchtigten Weihnachts-Sweater muss man schon eine gewisse Vorliebe haben. Die oftmals übertrieben bunten und manchmal auch erzwungen weihnachtlichen Motive gefallen bestimmt nicht jedem. Aber es gibt Leute, die finden die Dinger wirklich cool.

Manchen einigermaßen tragbaren Weihnachts-Sweatern sagt man nach, dass sie so hässlich sind, dass sie schon wieder cool sind. Liegt alles im Auge des Betrachters. Wenn ihr euch sicher seid, dass der oder die zu Beschenkende auf so etwas steht, dann habt ihr natürlich ein cooles Geschenk. Aber am besten, ihr schenkt euch die Teile selber.

Längst gibt es jedenfalls zu nahezu allen bekannten Marken diese Christmas-Sweater. Einige Merch-Shops haben sich auf diese Sweater spezialisiert und bieten auch in diesem Jahr wieder eine eigene Kategorie dafür an. Da ist der EMP-Store eine gute Anlaufstelle. Ja, da gibt es eine schöne Auswahl schrecklicher Sweater. Der Pikachu-Pullover ist fast noch tragbar.

Eine riesige Auswahl an Ugly-Sweatern findet ihr auch bei Amazon. Dort auch noch mit richtig Unfunny-Sprüchen wie „Ho, Ho, Hol mir mal ein Gin Tonic“, „Tech-Support – I’m here to delete your cookies“ oder „Merry Drunk I’m Christmas“. Puh. In diesem Jahr auch dazugekommen: „Make Christmas Great Again“. Ho, ho, ho. Na ja.

Lecker-schmecker: Games zum Essen

Gehen wir zu etwas ansehnlicherem über: Essen. Games zocken muss sein, aber Essen und Trinken muss bekanntlich auch sein. Und es etliche Schnittstellen dieser beiden Welten! Das Essen in Videospielen wird immer realistischer und so wundert es kaum, dass es inzwischen auch Kochbücher zu Videospielen gibt. Und die Auswahl ist inzwischen riesig!

Es gibt ein offizielles Kochbuch mit Rezepten aus Himmelsrand und Morrowind – ja, Elder Scrolls! Inzwischen Evergreens: Das Pokémon-Kochbuch zu Süßigkeiten und das Zelda-Kochbuch. Das Buch ist deutschsprachig und lockt mit 50 Rezepten für alle Geschmäcker. Edelwild-Reis? Gefüllter Dorfkürbis? Nusskuchen nach Orni-Art? Na klar. Und auch Herzchensuppe sowie marinierter Fisch.

Ob ihr von den „verstrahlten Nahrungsmitteln“ aus dem Fallout-Kochbuch satt werdet, wird sich zeigen müssen. Das Gothic-Kochbuch soll dabei helfen, euch auf das Gothic Remake vorzubereiten. Erst in diesem Jahr ist das Kochbuch zu Stardew Valley erschienen. Und ob es ein Kochbuch zu Animal Crossing gibt? Na klar.

Dezente oder weniger dezente Einrichtungsgegenstände

Wer ein Hobby intensiv ausübt oder lebt, bei dem zeichnet sich das in der Regel oft auch in der Wohnungseinrichtung ab. Auf Wandtattoos verzichten wir mal großzügig – falls ihr sie doch mögt, werdet ihr sicher auch selbstständig fündig. Aber es gibt noch viele andere Dinge und gute Ideen!

Sei es eine dekorative Halterung für eure Mobiltelefone oder Controller. Der „Cable Guy“ ist hier eine beliebte Marke. Es gibt zum Beispiel Cable Guys von Banjo-Kazooie oder Mega Man. Und von vielen, vielen anderen Franchises. Die Cable Guys verfügen dabei auch über ein Ladegerät und einen Micro-USB-Anschluss zum Laden eurer Telefone. Sucht einfach danach, es gibt fast alles.

Oder wie wäre es mit einer schicken Tisch-Lampe in Form des Fragezeichenblocks aus Super Mario? Oder in Form der ikonischen PlayStation-Zeichen? Oder Poster. Poster sind auch einfach immer gut. Eine Auswahl von dezenten, kunstvollen bis hin zu regelrecht aufdringlichen Postern findet ihr bei EMP. Alle lizenziert und ziemlich günstig.

So zeigt ihr Besuchern eurer Wohnung, was ihr mögt. Natürlich gibt es da dezente und weniger dezente Möglichkeiten, das kommt ganz auf den Geschmack an. Ich persönlich mag die dezente Variante, bei der der Gaming-Bezug nicht sofort deutlich wird, vielleicht sogar nur Kennern vorbehalten bleibt. Nachfolgend seht ihr eine Auswahl an lizenzierten Postern, wie es sie im Shop von EMP gibt.

Geschenkideen für Gamer: Retro-Bücher, weil retro geht immer

Fast alle leidenschaftlichen Gamer sind auf die eine oder andere Weise auch Retro-Fans. Schließlich sind viele mit Videospielen aufgewachsen, sei es mit dem Game Boy, der Dreamcast oder der PlayStation 2. Diese „guten alten Zeiten“ wecken bei vielen schöne Erinnerungen.

Und wo Erinnerungen lebendig bleiben, gibt es oft Bücher. Auch im Bereich Retro-Gaming gibt es eine Vielzahl lesenswerter Werke, die inhaltlich sehr vielfältig sind. Neben klassischen Sachbüchern finden sich auch beeindruckende Bildbände.

Hier eine kleine Auswahl, die als Inspiration für Geschenke für Gamer dienen kann. Immer einen Tipp wert: Das SNES Pixel Book von Robert Bannert. Inzwischen gibt es weitere Varianten der Pixelbücher, die ihr bei Elektrospieler kaufen könnt.

Andere Bücher beleuchten die Geschichte von Videospiele, hier sei The Ultimate History of Video Games von Steven L. Kent und ganz besonders das deutschsprachig übersetzte Game Boy von David Sheff empfohlen. Ein echter Evergreen. Eine beeindruckende Sammlung an Enzyklopädien hat Chris Scullion inzwischen erschaffen. Vom N64 und Mega Drive, bis zum Dreamcast, NES und SNES.

Pokémon-Sammelkartenspiel: Ein besonderes Set

Advertorial. Die Faszination des Pokémon-Sammelkartenspiels ist auch nach Jahren nicht erloschen. Es ist mitunter ein kostenintensives Hobby, weshalb sich Fans des Spiels über passende Weihnachtsgeschenke sicherlich freuen.

Natürlich soll es nicht nur ein Boosterpack sein. Dient es als Geschenk, darf es gerne ausgefallener sein. Dazu perfekt geeignet ist die kürzlich veröffentlichte Super-Premium-Kollektion Glurak-ex. Die hat nicht nur garantiert eine holografische Glurak-ex-Karte zu bieten, sondern auch eine tolle Glurak-Figur.

„Mit lodernden Attacken und massiven KP erhebt sich Glurak-ex über dem Schlachtfeld. Erwecke diese brennende Hartnäckigkeit mit einer fantastischen Glurak-Figur zum Leben – auf deinem Schreibtisch, in deinem Bücherregal oder auf deinem Nachttisch“, beschreibt The Pokémon Company.

Neben der holografischen Glurak-ex-Karte sind auch garantiert zwei holografische Karten zu Glumanda und Glutexo enthalten. Dazu gibt es 10 Boosterpacks und die erwähnte Glurak-Figur, die auch als Kartendisplay dienen kann. Richtig schick!

Geschenke für Gamer

Figuren in allen Farben und Formen

Okay, Figuren – das ist euch vielleicht auch schon selber eingefallen. Aber der Vollständigkeit halber sollen sie hier natürlich nicht fehlen. Es gibt Figuren zu eigentlich jedem Videospiel, besonders viele natürlich zu den populären Games und Serien. Und zwar in allen Farben und Formen!

Schön ist, dass es durchaus auch sehr preiswerte, aber dennoch sehenswerte Figuren gibt. Aber auch hier gibt es Geschmacksfragen. In diese Kategorie fallen wohl auf jeden Fall die Funkos. Ich finde aber, es gibt da trotzdem ein paar echt süße. Für Funko ist GameStop hierzulande eure Anlaufstelle. Hier gibt es derzeit eine „3 für 2“-Aktion.

Darüber hinaus gibt es auch etwas teurere Marken. Zu denen zählen zum Beispiel die grandiosen Nendoroid-Figuren, die hier auch explizit Erwähnung finden sollten. Diese Figuren in Chibi-Optik sind klein, süß und kommen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und Items. In diesem Jahr natürlich der absolute Hit: Das Nendoroid zu Astro Bot! Bei Play-Asia könnt ihr euch gerade noch einen Re-Run der Figur sichern.

Sehr putzig ist auch die Adorable-Arts-Serie von Square Enix. Hier verewigt man legendäre Final-Fantasy-Charaktere in einer Art Chibi-Form. Inzwischen sind Cloud, Sephiroth, Zack sowie Tifa und Aerith erhältlich. Es folgen Red XIII, Vincent und Yuffie! Auch hier ist Play-Asia eine gute Anlaufstelle. Achtet bei Importen darauf, nicht über 150 Euro zu kommen – sonst fällt Zoll an.

Geschenkideen für Gamer: Kuscheltiere

Kuscheltiere sind nicht nur süß, sondern auch dekorativ – allerdings sollte der oder die Beschenkte eine gewisse Vorliebe dafür mitbringen. Wenn es sich nicht um ein Kind handelt, lohnt sich ein Blick in die Wohnung: Sind bereits Kuscheltiere vorhanden? Andernfalls könnte das Geschenk schnell im Schrank verschwinden.

Wenn ihr euch für ein Kuscheltier entscheidet, habt ihr eine breite Auswahl. Zu vielen populären Franchises gehören Kuscheltiere fest zum Merchandise-Pool, besonders natürlich bei Marken, die ohnehin Kinder ansprechen.

Dazu zählen vor allem Nintendo-Games. Nintendo-Plüsch gibt es in allen Farben und Formen, beispielsweise Gumba. War letztes Jahr der Hit: Der Elefanten-Plüsch aus Super Mario Bros. Wonder. Gibt es aktuell leider nur in Japan, aber bei Play-Asia könnt ihr gut importieren. Und wie süß ist denn der kuschelige Sonic the Kuscheltier?

In diesem Jahr ging Pokémon-Horizonte an den Start und Captain Pikachu wurde zum Fanliebling. Ihn könnt ihr euch aktuell noch sehr gut bei Meccha-Japan importieren! Eine schöne Auswahl aktueller Plüschtiere aus Japan, auch hier wie in vielen Dingen der place to be, findet ihr hier bei Play-Asia.

Geschenke für Gamer: Exklusives Merchandise

Der Begriff „exklusiv“ wird im Zusammenhang mit „Merchandise“ zwar oft überstrapaziert, doch es gibt tatsächlich Produkte, die diesem Label gerecht werden. Hochwertiges, limitiertes Merchandise hebt sich nicht nur durch seine Qualität, sondern oft auch durch seinen stolzen Preis von der Masse ab. Auch deshalb ist es etwas Besonderes – ein echtes Highlight, das nicht in jeder Fan-Sammlung zu finden ist und die Wohnung mit einem Hauch von Einzigartigkeit schmückt.

Da sind beispielsweise die Figuren von First 4 Figures oder Prime 1 Studio. Schon die standardmäßigen Serien dieser Hersteller sind sehr teuer, aber auch sehr hochwertig. Die „Masterline“-Linie von Prime 1 Studio setzt aber noch eins drauf.

Eine Masterline-Figur zu 2B aus NieR: Automata im 1/3-Maßstab schlug mit über 2.000 Euro zu Buche. Für die Figur von Jin Sakai aus Ghost of Tsushima im 1/4-Maßstab musste man gut 1.300 Euro hinblättern. Kürzlich wurden Masterline-Figuren zu Sephiroth, Cloud und Zack angekündigt. Eins ist klar: Das ist natürlich nichts für das normale Portemonnaie.

Es gibt aber auch nobles und seltenes Merchandise, das nicht so teuer ist. In diesem Jahr sorgten die Gachapon-Anhänger von Nintendo für Aufsehen, die es in Japan nur im Nintendo Store gibt. Bei Meccha-Japan könnt ihr einen nicht ganz günstigen Import bemühen. Wie wäre es mit „Attack on Titan“-High-Heels? Auch ganz fein – und entsprechend teuer: Die „GELATO PIQUE“-Mode zu Super Mario.

Funko Fusion für euch oder die Kids

Advertorial. Auf der Suche nach einem originellen und unterhaltsamen Weihnachtsgeschenk? Funko Fusion könnte genau das Richtige sein! Das Koop-Abenteuer kombiniert die beliebten Funko-Charaktere mit ikonischen Welten wie Jurassic World, Hot Fuzz und Battlestar Galactica.

Besonders spannend: Der neue Online-Koop-Modus ist ab sofort für PCs verfügbar und ermöglicht es bis zu vier Fans, gemeinsam in diese detailverliebten Welten einzutauchen. Als besonderes Highlight stehen neue DLCs zur Verfügung, die zusätzliche spielbare Charaktere und Outfits bieten.

Das brandneue Invincible Pack bringt Atom Eve und Rex Splode aus der gefeierten Serie Invincible ins Spiel – perfekt für Fans der Comics oder der Amazon-Serie. Gratis gibt es außerdem Trap Jaw aus Masters of the Universe, der ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist.

Mit regelmäßig erscheinenden neuen Inhalten wie zuletzt Charakteren aus Zurück in die Zukunft, Jurassic World oder dem angekündigten „The Office“-DLC bleibt Funko Fusion auch über die Feiertage spannend. Für Unentschlossene gibt es auf PlayStation 5 sogar eine kostenlose Testversion, mit der „PlayStation Plus Premium“-Mitglieder das Spiel zwei Stunden lang ausprobieren können.

Lesestoff für die Leseratten unter den Videospielfans

Schon wieder Bücher?! Die klassischen Kategorien haben wir schon abgedeckt. Artbooks sind die offensichtlichsten Geschenkideen für Gamer in Buchform zu Videospielen. Retro-Bücher sind … immer cool. Kochbücher? Klar. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Bücher, die in keine dieser Kategorien passen. Da wären zum Beispiel die Romane.

Einerseits basieren viele Videospiele auf Romanen und Erzählungen. Zum Beispiel die Reihe The Witcher. Andererseits erzählen viele Romane die Geschichte von Videospielen auch weiter. Die Final-Fantasy-VII-Reihe ist inzwischen um einige Romane angereichert. „Der Blick nach vorn“ gibt es schon lange, neu hinzugekommen ist eine deutschsprachig lokalisierte Version von „The Kids Are Alright“. Panini hat beide Bücher in einem Sammelschuber veröffentlicht! Ihr bekommt den Schuber bei Amazon oder im Panini-Store.

Altraverse hat schon im letzten Jahr außerdem NieR:Automata – Lange Geschichten, YoRHa Jungen und Kurze Geschichten auf Deutsch veröffentlicht. Die drei Light-Novel-Bände aus dem NieR-Universum wurden zwischen 2017 und 2018 in Japan veröffentlicht und von Jun Eishima geschrieben, basierend auf der Original-Story von Yoko Taro.

Andere Bücher wie The Strange Works of Taro Yoko: From Drakengard To NieR: Automata oder The Works of Hayao Miyazaki widmen sich den Köpfen hinter Videospielen, Firmen oder Anime. Seit etwa einem Jahr ist übrigens „Iwata Asks“ auch deutschsprachig erschienen! Es gibt aber auch klassische Comics wie jenen, der die Geschichte von Life is Strange weitererzählt. Ein echter Hingucker ist auch Die Ghibliothek.

Gestolpert bin ich aber auch über andere, sehr interessante Bücher, die wiederum komplett anders sind. Da wäre zum Beispiel noch der Bildband Miniature Final Fantasy von Tatsuya Tanaka. Tatsuya Tanaka ist Miniatur-Künstler und macht aus Alltagsgegenständen kleine Kunstwerke – grandios! Und in diesem Bildband widmet er sich Final Fantasy. Ihr werdet überrascht sein. Oder auch FF DOT: The Pixel Art of Final Fantasy, das sich der Pixelkunst der Serie widmet.

Ganz besonders: Jubiläums-Merchandise

Publisher und Entwickler feiern gerne das aktuelle Jubiläum ihrer beliebten Franchises. In diesem Jahr gibt es zum Beispiel Feierlichkeiten zu One Piece. Der 25. Geburtstag des Anime wurden unter anderem mit mit einer coolen UT Kollektion von UNIQLO gefeiert.

Auch Panini ist mit am Start und veröffentlicht eine exklusive Trading Card Collection. Neben der Jubiläums-Collection gibt es auch noch eine neue Treasure Box. Darüber hinaus stehen weitere Bundles zur Verfügung, über die ihr euch im Panini-Store informieren könnt. Auch bei Amazon gibt es eine Produktseite für die Artikel.

Auch die beliebten Pokémon-Editionen Gold und Silber feiern bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. The Pokémon Company legte dazu in Japan besondere Jubiläumsprodukte auf, die es im Pokémon Center zu kaufen gibt. Die Kollektion umfasst Plüschtiere, farbwechselnde Tassen, Jacken, Wohndekor, Schreibwaren und mehr. Auch bei Meccha-Japan könnt ihr importieren, doch der Großteil des Sortiments ist schon vergriffen.

Nicht zu vergessen: Sony feierte in diesem Jahr 30 Jahre PlayStation. Neben den längst vergriffenen Konsolen und Controllern gibt es auch noch ein bisschen Merchandise. Die „Shapes of Play“-Produkte findet ihr bei PlayStation Direct.

