Pokémon Karmesin und Purpur: Gleich drei Verteilaktionen machen euch jetzt die Itemtaschen voll

Pokémon Karmesin und Purpur sind inzwischen zwei Jahre alt, aber The Pokémon Company denkt noch nicht daran, die Promotion rund um die Games einzustellen.

Gerade erst erreichte uns ein schillerndes Pelipper, das ihr euch noch bis morgen per Seriencode abholen könnt. TrainerInnen arbeiten derweil schon auf die Tera-Raids im Dezember hin, wenn dort ein schillerndes Rayquaza auftaucht! Bis dahin könnt ihr euch mit drei weiteren Verteilungen die Itemtüten vollmachen.

Drei Seriencodes für unterschiedliche Itempakete in Pokémon Karmesin und Purpur sind nämlich jetzt neu verfügbar. Bis zum Donnerstag, dem 1. Januar 2026 könnt ihr diese Codes einlösen.

Mit „ELEMENTST0NES“ erhaltet ihr je einen Wasserstein, Donnerstein, Feuerstein, Blattstein und Eisstein. Der Code „C0SM1CST0NES“ bringt euch je einen Sonnenstein, Mondstein, Leuchtstein, Finsterstein und Funkelstein. Und mit „V1TAM1NS“ erwarten euch schließlich je zwei KP-Plus, Protein, Eisen, Carbon, Kalzium und Zink.

Das war jetzt ein bisschen enttäuschend? Dann schaut euch als kleinen Trost doch die neue und finale Episode von Pokétoon an. In dieser Folge stehen zwei befreundete Knarbon im Mittelpunkt. Die Wege der Kindheitsfreunde trennen sich, bis sie eines Tages wieder zusammenkommen.

Wie Nintendo erst kürzlich bekannt gab, wurden die Rekordhalter unter den meistverkauften Pokémon-Editionen in Japan erstmals seit 28 Jahren abgelöst. Die Reihe wurde 1996 mit den Pokémon Rot und Grün in Japan begründet – und bis heute waren diese Spiele auch die am häufigsten verkauften in Japan. Abgelöst wurden die Klassiker durch, ihr ahnt es: Pokémon Karmesin und Purpur.

Die finale Pokétoon-Folge:

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak