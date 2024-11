The Time I Have Left will eine frische Interpretation der JRPG-Formel bieten

Beim MIX Fall Showcase haben die Entwickler von Ground Game Atelier einen neuen Trailer für ihr kommendes Abenteuer-RPG The Time I Have Left präsentiert und eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Zudem ist ab sofort eine spielbare Demo auf Steam verfügbar, die einen ersten Einblick in die düstere Welt des Spiels bietet.

Das Spiel, das sich von klassischen JRPGs der 90er und Survival-Horror-Titeln inspirieren lässt, befindet sich seit drei Jahren in Entwicklung. Laut Juan Estévez, dem kreativen Leiter des Studios, steht das Projekt, das laut Kickstarter-Seite „einzigartige Erkundung mit einer frischen Interpretation der JRPG-Formel kombiniert“, jedoch vor Herausforderungen.

„The Time I Have Left befindet sich seit drei Jahren in der Entwicklung, aber 2024 war ein hartes Jahr für Spieleentwickler und unabhängige Studios“, wird Estévez zitiert. „The Time I Have Left ist bereits zur Hälfte fertig, aber ohne die Unterstützung der Community können wir unser Herzensprojekt möglicherweise nicht abschließen.“

Man hoffe deshalb, dass der neue Trailer und die spielbare Demo für genug Spaß sorgen, damit mehr Fans die Entwicklung unterstützen. Die Demo, genannt „Near-Death Experience“, umfasst etwa zwei Stunden Spielzeit und deckt das erste Kapitel des Spiels ab.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Aline, die vor einer mysteriösen Bedrohung namens „The Miasma“ aus der unterirdischen Kolonie 7 flieht. Dabei erleben sie das reaktive, rundenbasierte Kampfsystem, kämpfen gegen groteske Kreaturen und stellen sich dem ersten Bossgegner.

Die Kickstarter-Kampagne bietet Unterstützenden exklusive Belohnungen, darunter digitale Soundtracks, Artbooks und sogar die Möglichkeit, Inhalte für das fertige Spiel zu gestalten. Stretch Goals beinhalten neue Gegnertypen, eine zusätzliche Spielregion und Konsolen-Portierungen, sollten diese finanziert werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Time I Have Left, Ground Game Atelier