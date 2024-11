Final Fantasy XIV: Die „mobile Schwester“ zum MMORPG ist jetzt offiziell angekündigt

Square Enix und LightSpeed Studios, ein Tencent-Studio, haben die Entwicklung von Final Fantasy XIV Mobile hochoffiziell angekündigt. Zuvor gab es bereits Gerüchte um eine solche Version sowie eine Zulassung in China. Doch konkrete Details standen aus.

Das Spiel wird unter der Aufsicht von Naoki Yoshida, dem Produzenten und Direktor von Final Fantasy XIV, entwickelt. Erste Playtests starten bald in China, gefolgt von einer noch undatierten, weltweiten Veröffentlichung.

Eine „mobile Schwester“ zum MMORPG

„Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ist vor elf Jahren auf den Markt gekommen und dieses neue Mobile-Game wird eine Schwester von Final Fantasy XIV sein, die darauf abzielt, die Pracht der Geschichte und der Kampfmechanik des Originals auf Mobilgeräten nachzubilden“, so Naoki Yoshida.

Das lässt bereits vermuten, was auch vorab spekuliert wurde: Es handelt sich um eine eine „Standalone“-Veröffentlichung, die „separat“ von der PC-Version funktioniert. „Non-Combat-Features wie Disciples of the Land and Hand werden originalgetreu umgesetzt, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der leidenschaftlichen Final-Fantasy-XIV-Community zu wachsen.“

Fans werden in die Welt von Hydaelyn und Eorzea geführt, begleitet von der Musik aus Final Fantasy XIV. Die Handlung und die Primal-Kämpfe stehen im Fokus, während eine „optimierte Steuerung“ ein intensives Kampferlebnis auf mobilen Geräten ermöglicht. Die visuellen Effekte, Bosskämpfe und ikonische Limit Breaks sollen für epische Momente sorgen.

Zum Launch sollen neun Jobs verfügbar sein, die dank des Armoury-Systems einfach gewechselt werden können. Fans können zudem aus einer Vielzahl spielbarer Rassen mit einzigartigem Aussehen und Hintergrund wählen. Zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Angeln, Chocobo-Rennen und Triple Triad im Gold Saucer erwarten euch. Zudem können Spieler ihr eigenes Zuhause gestalten, saisonale Events genießen und sich mit glamourösen Outfits ausdrücken. Elf Handwerks- und Sammelklassen wie Fischer, Alchemist oder Bergarbeiter bieten zusätzliche Abwechslung.

Das Spiel soll auf die sozialen und kooperativen Elemente des Originals setzen. Fans können allein oder gemeinsam mit anderen Abenteuer erleben, Freundschaften knüpfen und die Welt von Eorzea gestalten.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix, LightSpeed Studios, Tencent