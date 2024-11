Dynasty Warriors: Origins erhält eine Demo, ist für PS5 Pro optimiert und lockt mit Bonus

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force haben angekündigt, dass eine Demo zu Dynasty Warriors: Origins am 22. November veröffentlicht wird. Musou-Fans erhalten damit vorab die Möglichkeit, einen Einblick in das Spiel zu erhalten, das am 17. Januar 2025 final für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erscheint.

Laut Produzent Tomohiko Sho, Leiter von Omega Force, bietet die Demo die Schlacht am Sishui-Tor, welche bereits auf der Tokyo Game Show präsentiert wurde – jedoch mit einigen Erweiterungen.

„In der Demo könnt ihr die Schlacht am Sishui-Tor spielen, dieselbe Schlacht wie in der Demo auf der Tokyo Game Show. Wir haben das Erlebnis jedoch mit zusätzlichen Elementen erweitert, die auf der Tokyo Game Show nicht enthalten waren, und bieten so eine umfangreichere und anspruchsvollere Schlacht. Außerdem gibt es diesmal keine zeitliche Begrenzung, sodass ihr nach Herzenslust spielen könnt!“, erklärt Tomohiko Sho im PlayStation Blog.

In der Demo können Fans aus vier Waffentypen wählen: Schwert, Guandao, Pudao und Räder. Außerdem stehen Anpassungsmöglichkeiten für Kampfkünste, Edelsteine und Accessoires zur Verfügung. Doch Vorsicht ist geboten, denn der berüchtigte Lu Bu, der stärkste Offizier der Serie, ist auf dem Schlachtfeld präsent.

PS5-Pro-Enhancements und Vorbestellerbonus

Die Demo und das vollständige Spiel werden für die PS5 Pro optimiert sein, wie man außerdem bekannt gibt. Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Demo startet man auch die Vorbestellphase für Dynasty Warriors: Origins. Vorbesteller erhalten das exklusive Bonuskostüm „Nameless Warrior Garb“, inspiriert vom Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty.

Für diejenigen, die mit Dynasty Warriors: Origins noch nicht vertraut sind oder mehr über die neuesten Inhalte erfahren möchten, wurde ein neues Video zu den „Gameplay Features“ veröffentlicht. Darin zeigt Produzent Tomohiko Sho nicht nur die actiongeladenen Kämpfe aus der Demo, sondern verrät auch Details zu Story, Erkundung und Charakterentwicklung.

Ein neuer Trailer:

