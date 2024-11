Katzen fotografieren und Likes sammeln: Neko Odyssey geht im Dezember an den Start

Katzenliebhaber, aufgepasst! Neko Odyssey wird am 16. Dezember 2024 für PCs via Steam veröffentlicht. Das gab Publisher Flyhigh Works gemeinsam mit Entwickler Secret Character bekannt. Das Spiel wird für 19,50 Euro an den Start gehen.

In Neko Odyssey dreht sich alles um das Fotografieren von Katzen. Die pixelige 3D-Optik des Spiels erzeugt eine charmante Atmosphäre, die an japanische Animationen erinnern soll. Ziel des Spiels ist es, Katzen in der Stadt zu finden, Fotos zu schießen und diese auf einer In-Game-Social-Media-Plattform hochzuladen.

Jedes hochgeladene Foto generiert Likes, wodurch SpielerInnen an Beliebtheit gewinnen und hilfreiche Tipps von Followern für neue Fotomotive erhalten. Manche Katzen erfordern eine besondere Verbindung, bevor sie sich fotografieren lassen.

Neben den Fotosessions will das Spiel auch eine spannende Story bieten, bei der ein Mysterium der Stadt gelöst werden muss – basierend auf den Informationen, die in den Katzenfotos entdeckt werden.

Die derzeit verfügbare Demo auf Steam wurde ebenfalls aktualisiert und enthält nun ein Prolog-Kapitel, das erklärt, wie Protagonistin Miki auf die geheimnisvolle Insel kommt, um bei ihrer Tante zu leben. Für Katzenliebhaber ein Muss: „Neko Odyssey ist ein Spiel für Katzenfans, das ihr nicht verpassen dürft“, rät die offizielle Beschreibung auf Steam.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neko Odyssey, Flyhigh Works, Secret Character