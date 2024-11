Das namhaft besetzte neue Square-Enix-RPG Emberstoria hat einen konkreten Termin

Square Enix hat dem kommenden Strategie-RPG Emberstoria mit dem 27. November 2024 einen konkreten Termin verpasst. Das Spiel soll dann für Mobilgeräte und PCs via dem DMM Games Player erscheinen und geht zunächst nur in Japan an den Start.

Eine Ankündigung des Free-to-Play-RPGs für den Westen steht noch aus. Darüber würden sich aber wahrscheinlich viele freuen, denn das Team ist namhaft besetzt. Das Entwicklerteam vereint unter anderem Yusuke Kozaki (Fire Emblem Awakening) als Main Character Designer und den bestens bekannten Masashi Hamauzu (Final Fantasy XIII) als Komponisten. Das Szenario steuert Benny Matsuyama (Imperial SaGa) bei.

Durch das Fegefeuer

Emberstoria entführt Fans in das Fegefeuer, eine von Monstern heimgesuchte Welt voller verlorener Weisheiten vergangener Zivilisationen. Die Menschheit hat diese antiken Technologien genutzt, um schwebende Städte zu bauen und Krieger aus den Tiefen der Erde zu erwecken, um in dieser rauen Umgebung zu überleben. SpielerInnen erobern in Echtzeit-Schlachten das Zentrum dieser Welt, während sie feindliche Gruppen und magische Bestien besiegen.

Neben dem Kampf steht der Ausbau der Basis im Fokus. Die schwebende Stadt Anima Arca kann individuell entwickelt und strategisch erweitert werden. SpielerInnen verbessern Bereiche wie Forschung, Bau und Ressourcenproduktion, um ihre Armee zu stärken. Verbündete, sogenannte „Embers“, werden durch das Besiegen von magischen Bestien und das Schmieden neuer Ausrüstung trainiert.

Die Hauptstory des Spiels, komplett vertont von über 40 Synchronsprechern wie Minami Takahashi und Kensho Ono, will eine spannende Handlung bieten. Der Soundtrack wird durch den Song „ROSIN“ von Hiroyuki Sawano und gesungen von cono abgerundet.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Emberstoria, Square Enix