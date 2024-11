Das wäre ein dickes Ding: Sony will Kadokawa kaufen, zu dem auch FromSoftware gehört

Sony steht einem Bericht von Reuters zufolge in Verhandlungen zur Übernahme der Kadokawa Corporation, einem der größten Medienunternehmen Japans. Die Kadokawa-Aktie schloss mit einem Plus von 23 Prozent.

Laut dem Bericht von Reuters Japan könnte der Deal innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, sofern die Gespräche erfolgreich verlaufen. Beide Unternehmen haben sich bislang nicht öffentlich zu den Berichten geäußert.

Kadokawa ist bekannt für vielfältigen Geschäftsbereiche, die unter anderem die Entwicklung von Videospielen, die Veröffentlichung von Manga und Anime sowie Veranstaltungen und Merchandise umfassen. Ihr kennt wahrscheinlich vor allem die Entwicklerstudios, die inzwischen Tochtergesellschaften von Kadokawa sind: Dazu zählen FromSoftware (Elden Ring) sowie Spike Chunsoft, Acquire und Gotcha Gotcha Games.

Sony hält bereits eine Beteiligung von zwei Prozent an Kadokawa und besitzt außerdem Anteile an FromSoftware. Elden Ring, das in Zusammenarbeit mit „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin entstand, hat sich mehr als 25 Millionen Mal verkauft. Die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ setzte allein in den ersten drei Tagen nach ihrer Veröffentlichung im Juni 2024 fünf Millionen Einheiten ab – und ist als „Spiel des Jahres 2024“ bei The Game Awards nominiert.

Fokus auf Unterhaltungsmarken

Sony, bekannt als Pionier der Unterhaltungselektronik mit Erfindungen wie dem Walkman, habe sich in den letzten Jahren verstärkt auf Filme, Musik, Spiele und Anime konzentriert, so Reuters. Dazu sollen wohl die vielen Kadokawa-Marken passen: „Beliebte Charaktere und geistiges Eigentum können 30, 50 oder 100 Jahre lang leben“, zitiert Reuters Sony-CEO Kenichiro Yoshida. „Das ist etwas, in das wir für nachhaltiges Wachstum investieren wollen“, so Yoshida damals.

Kadokawa Corporation hatte zuletzt gesunde Geschäftszahlen vorgestellt und spannende Pläne geteilt: 26 neue Spiele sollen bei den Tochterunternehmen in Arbeit sein. Fans hoffen nicht ohne Grund auch auf ein neues Tenchu.

