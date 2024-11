The Edge of Allegoria: Das 2D-RPG mit Game-Boy-Ästhetik liefert weitere Einblicke

The Edge of Allegoria von Button Factory Games und CobraTekku Games hat einen aktuellen Trailer und ein Video-Entwicklertagebuch erhalten. Das 2D-RPG, das mit Game-Boy-Grafik und marodem Humor punkten möchte, erscheint am 4. Dezember für PC via Steam.

Im klassischen Pixel-Art-Stil mit rundenbasiertem Gameplay entführt euch das Spiel in die riesige Welt von Allegoria. Der Humor, mindestens erwachsen: „Das hier ist kein verdammtes Kinderspiel! The Edge of Allegoria ist ein charmantes neues Indie-Game voller Monster, Magie und Abenteuer“, verspricht der Macher.

„Mit einer Prise schwarzem Humor, moderater Pixel-Gewalt und viel, viel Selbstironie wird das rundenbasierte 2D-Rollenspiel schon bald die Herzen aller Pixel-Fans erobern“, so die Beschreibung. Ihr begleitet einen Protagonisten, der nach einer Midlife-Crisis auf Reisen geht – und sich dabei mit 145 Monstern, 31 Dungeons und 41 Bossfights messen muss.

Ein ausgeklügeltes Mastery-System sowie 96 einzigartige Waffen sollen für Tiefe und Abwechslung sorgen. Inspiration holt sich das RPG aus der „goldenen Ära des Handheld-Gamings“. Das humorvolle Abenteuer kombiniert erwachsenen Humor, Selbstironie und anspruchsvolle Kämpfe. Entwickler Joe Picknell, der seit 2021 an dem Projekt arbeitet, beschreibt sich selbst als großen RPG-Fan.

Das Entwicklertagebuch:

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Edge of Allegoria, Button Factory Games, CobraTekku Games, Joe Picknell