Geheime Nachricht in Silent Hill 2: Fan entschlüsselt düsteren Morsecode im Remake

Die gelungene Neuauflage von Silent Hill 2 ist bekanntlich reich an spannenden Easter Eggs. Nun glaubt ein weiterer Spieler eine versteckte Nachricht im Spiel entdeckt zu haben, die nicht zuletzt eine beliebte Fan-Theorie unterstreicht. Spoiler voraus:

YouTuber Shiba glaubt, dass auf zwei Fernsehern im Remake – dem Fernseher in der Caféteria des Krankenhauses und einem weiteren im Schwesternzimmer – eine geheime Nachricht per Morsecode abgespielt wird.

„Auf dem Fernseher im Brookhaven Hospital wird eine Nachricht abgespielt, die per Morsecode übertragen wird“, erklärt der YouTuber. „Der Ton wird größtenteils vom Rauschen des Fernsehers übertönt, sodass man ihn nur schwer klar hören kann. Der Morsecode ist jedoch deutlich zu erkennen, mit einem Klickgeräusch, das an ein Telegrafensignal erinnert. Die lauten Klicks markieren den Anfang eines Signals, während die leiseren Klicks dessen Ende signalisieren. Wenn wir genau hinhören, können wir die folgende Nachricht entziffern.“

Die Nachricht selbst ist ziemlich kurz, besteht aus nur zwei Wörtern und wird in einer Schleife abgespielt: „wieder und.“ In Dauerschleife unterstreicht die Nachricht die Theorie, dass James Sunderland in der Stadt Silent Hill gefangen ist und seine Suche nach Mary in einer Endlosschleife „wieder und wieder und wieder (…)“ wiederholt.

