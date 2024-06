Das war … Kalenderwoche 23/2024

Wir befinden uns mitten im Gaming-Sommer, welcher nicht mehr die E3, sondern das Summer Game Fest ist. Bevor es heute Abend sogleich mit Xbox in die nächste Runde geht, fassen wir das Geschehen der Woche kurz zusammen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Am Freitagabend lud Geoff Keighley zum großen Summer Game Fest 2024 Showcase. Aber auch zuvor und danach gab und gibt es viele weitere Livestreams. Der Einfachheit halber listen wir hier unsere bisherige Berichterstattung auf!

Neben Trailern und Ankündigungen beschäftigten uns jedoch auch noch ein paar weitere Themen. So ließ beispielsweise Naoki Yoshida aufhorchen. In einem Interview verriet er, dass Square Enix bald zwei neue Spiele enthüllen könnte. Ob das gemunkelte Remake von Final Fantasy IX auch dazu gehört? Zum wiederholten Male sickerten gerüchteweise Details zur Entwicklung durch.

Auch zu The Legend of Zelda köchelte die Gerüchteküche. Hier sind neue Projekte in der Mache. Zudem soll eine Switch-Neuauflage von The Legend of Zelda: Twilight Princess bereits fertig sein. Man darf gespannt sein, wann Nintendo offizielle Ankündigungen macht.

Das neue Dragon Age hat unterdessen die nächste Schlaufe genommen. Dieses trägt nun den neuen Titel Dragon Age: The Veilguard (PS5, Xbox Series, PC). Schon in der nächsten Woche erwartet uns das erste Gameplay-Material.

Wiederum viele Reaktionen ausgelöst hat Silent Hill 2 (PS5, PC). So kam das zuletzt veröffentlichte Material nicht überall gut an. Dieses Mal gefielen offenbar die Charaktermodelle nicht.

Zum Schluss haben wir noch eine Kolumne für euch. Wir haben uns das bisherige Material zu Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) aus Fansicht angesehen. Fazit: Die Leidenschaft ist neu entfacht.