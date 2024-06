Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zeigt neuen Trailer und erscheint eher, als ihr denkt

Capcom hat die Bühne des Summer Game Fest genutzt, um einen neuen Trailer zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu präsentieren. Dieser bot nicht nur diverse neue Gameplay-Eindrücke, sondern auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels. Demnach wird Kunitsu-Gami am 19. Juli 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Kunitsu-Gami lässt SpielerInnen in die Rolle von Samurai Soh schlüpfen, dem die edle Aufgabe zuteilwird, Priesterin Yoshiro auf ihrer Reise zum Gipfel des Berges Kafuku zu begleiten. Dieser ist nämlich von allerhand bösen Geistern und Dämonen befallen, denen die Priesterin trotzen muss.

Damit sie dabei nicht zu Schaden kommt, beschützt ihr die Maid in einem Gameplay-Mix aus Echtzeit-Strategie und Schwertkampf-Action. Außerdem rekrutiert ihr gerettete Dorfbewohner und weist ihnen Rollen zu, damit sie euch im weiteren Kampf unterstützen.

Übrigens: Für Xbox Series und Windows soll Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gleich zum Start via Game Pass verfügbar werden.

Kunitsu-Gami im neuen Trailer

