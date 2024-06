Zelda meets Spyro meets Soulslike: Weko the Mask Gatherer erscheint im Juli

Publisher Hawthorn Game und Entwickler SIRO Games aus der Schweiz haben gemeinsam angekündigt, dass Weko the Mask Gatherer am 26. Juli 2024 für PC-Steam erscheinen wird.

Auf der Steam-Seite vermeidet Weko the Mask Gatherer konkrete Vergleiche, doch in einer neuen Pressemeldung gibt man an, von beliebten Adventures wie The Legend of Zelda und Spyro inspiriert zu sein. Kunstvoll nostalgische Grafiken will man mit modernen Gameplay-Features, charmanten Charakteren, belohnenden Rätseln und einer guten Prise Humor vereinen.

In der Hauptrolle: Gecko Weko. Seine Aufgabe: Die Dunkelheit durchdrängen. Das gelingt, indem ihr auf dem Weg, eure Heimat vor der Dunkelheit zu bewahren, sieben Masken findet, die jeweils eine Todsünde repräsentieren. So putzig und bunt das Spiel aussehen mag, so fordernd soll es sein. Furchterregende Feinde und herausfordernde Bosse sollen euch erwarten. Diese seien aber sorgfältig balanciert mit entspannten Rätseln, Nebenaufgaben und Erkundungen.

Zum Glück gibt es neben den sieben todbringenden Masken auch noch wohlwollendere. Die macht sich Gecko Weko zunutze, um sich jeweils andere Eigenschaften oder Fähigkeiten einzuverleiben. Seht unten den neuen Trailer! Bei Steam erwartet euch eine spielbare Demo.

Der neue Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Weko the Mask Gatherer, Hawthorn Games, SIRO Games