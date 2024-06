Einer der beliebtesten PlayStation-Indies der letzten Jahre erscheint jetzt für Xbox

2021 eroberte Kena: Bridge of Spirits die Herzen der Fans. Erstmal nur auf PlayStation und im Epic Games Store, bevor es im Sommer 2022 auch auf Steam veröffentlicht wurde. Das Spiel von Indie-Studio Ember Lab war ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen wie der State of Play oder PlayStations Future of Gaming.

Es war kein Geheimnis mehr, dass Kena in Bälde wohl auch neue Grenzen überschreiten würde. Schon vor Wochen hatte die amerikanische ESRB, das Pendant zur deutschen USK, Kena: Bridge of Spirits nämlich einer Einschätzung unterzogen. Und zwar für Xbox Series. Heute machte Ember Labs die Xbox-Portierung offiziell.

Demnach wird Kena: Bridge of Spirits am 15. August für Xbox One und Xbox Series erscheinen. Erfreulich für SammlerInnen, die es auch im Xbox-Universum gibt: Kena erhält eine physische Xbox-Series-Version. Dafür arbeitet man mit Maximum Entertainment zusammen.

Die physische Premium Edition enthält einige Boni wie den digitalen Soundtrack und Sticker. Außerdem wird es einige Xbox-exklusiv Inhalte wie Piratenhüte im Design von Rot geben, einen einzigartigen Stab für Kena und einen goldenen Rot-Skin.

Josh Grier, Chief Operating Officer bei Ember Lab, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Geschichte von Kena einem neuen Publikum auf den Xbox-Plattformen zugänglich zu machen. Als unser erstes Spiel bedeutet Kena jedem im Studio sehr viel und das Team freut sich darauf, Kenas Reise mit mehr Spielern zu teilen – wir hoffen wirklich, dass jeder Spaß daran hat, Kena und ihre Rot-Freunde kennenzulernen!“

Der neue Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab