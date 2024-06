Neuer Trailer, neue Empörung: Silent Hill 2 Remake ruft die Fans erneut auf den Plan

Die kürzliche Ankündigung des Veröffentlichungstermins und der Gameplay-Trailer von Silent Hill 2 konnte die Leute nicht restlos zufriedenstellen, wie es scheint. Im Gegenteil: Einige Fans fanden im frischen Bewegtbild neue Gründe zur Empörung. Und zwar die Charaktermodelle von Angela und Maria.

Für das Bloober Team war es durchweg eine schwierige Aufgabe, eines der beliebtesten Horrorspiele aller Zeiten neu aufzulegen, und es schien fast bei jedem Versuch zu scheitern, die Fans zufriedenzustellen.

Jetzt, da wir dank PlayStations jüngster State of Play und der eigenständigen Gameplay-Präsentation des Spiels noch mehr handfestes Material spendiert bekamen, haben sich die Fans auf etwas anderes gestürzt, worüber sie sich aufregen können.

Wirft man einen Blick auf den YouTube-Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins, springen gleich die ersten Kommentare ins Auge, die Angelas Charaktermodell kritisieren – allesamt mit Hunderten Likes versehen. Das ursprüngliche PS2-Charaktermodell sei viel besser und die neue Sprachausgabe sei auch nicht besonders gut – man kennt es.

Angela ist aber nicht die einzige Figur, die in der Kritik steht, auch Maria scheint nicht zu gefallen. Hier stoßen sich Fans vor allem an dem neuen Outfit, das Marias Rock mit Leopardenmuster gegen ein generisches schwarzes Kleid mit einfacher Jacke ersetzt. Manche behaupten sogar, die Ersetzung ihres freizügigeren Outfits sei ein Beweis dafür, dass Bloober die Themen oder Charaktere des Spiels nicht versteht.

Davon könnt ihr euch spätestens am 8. Oktober 2024 selbst überzeugen. Dann erscheint das Remake von Silent Hill 2 für PlayStation 5 und PCs via Steam. Auch James stand von Anfang an in der Kritik – hier hatte Bloober dann nachgebessert, so die weitläufige Interpretation.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team, Konami