Licht am Ende des Tunnels: Hyper Light Breaker startet im Sommer in die Early-Access-Phase

Das Roguelite-Action-Abenteuer Hyper Light Breaker soll noch in diesem Sommer in die Early-Access-Phase für PC-SpielerInnen starten. Das haben der Entwickler Heart Machine und der Publisher Arc Games kürzlich bekannt gegeben. Ursprünglich sollte der Titel bereits Anfang 2023 in den Early Access starten. Aufgrund mehrerer Verschiebungen sind wir jetzt aber schon mitten im Jahr 2024.

Neues 3D-Abenteuer in der Welt von Hyper Light

„Erkundet den Überwuchs, ein neues Land in der Welt von Hyper Light. Spielt alleine oder mit Freunden und erkundet massive Biome, besiegt brutale Monster, erstellt neue Builds, überlebt die mysteriösen Kronen und stürzt in diesem Action-Roguelite-Abenteuer von den Schöpfern von Hyper Light Drifter den allmächtigen König des Abgrunds vom Thron“, so die offizielle Einführung.

Die brandneue 3D-Welt soll sich dabei stetig verändern und riesige Labyrinthe bieten. Zur schnellen Fortbewegung steht dazu ein Hoverboard und ein Gleiter zur Verfügung. Ein großes Arsenal von Waffen soll euch euren Build frei erstellen lassen. Ihr könnt auch eine Siedlung entwickeln und dort auf weitere Charaktere treffen.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Hyper Light Breaker, Gearbox Publishing, Heart Machine