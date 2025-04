Miyazaki-san hat beruhigende Worte, falls euch Nightreign und The Duskbloods nicht zusagen

Eine der größten Überraschungen während der Nintendo Direct zur Switch 2 war auf jeden Fall die Ankündigung von The Duskbloods, einem neuen Titel von FromSoftware. Die Ernüchterung bei dem ein oder anderen FromSoftware-Fan kam aber schnell: Es handelt sich um einen PvPvE-Titel. Da hat nicht jeder Bock drauf.

Auch der Multiplayer-Action-Survival-Titel Elden Ring Nightreign bietet ungewohntes und damit für manch einen Fan auch unerwünschtes Gameplay. Falls ihr jetzt Bedenken habt, dass sich FromSoftware in eine ganz neue Richtung bewegt, hat Director Hidetaka Miyazaki für euch aber beruhigende Worte.

So bekräftigte Miyazaki-san, dass man weiterhin aktiv an Spielen mit Singleplayer-Fokus arbeiten werde. Er habe die Struktur von PvPvE-Games aber schon immer interessant gefunden, da sie eine große Bandbreite an Spieldesign-Ideen ermögliche und gleichzeitig FromSoftwares Stärken in der Gestaltung herausfordernder Gegner nutze.

„Wie bereits erwähnt, handelt es sich im Kern um einen Online-Multiplayer-Titel, aber das bedeutet nicht, dass wir als Unternehmen beschlossen haben, bei zukünftigen Titeln den Schwerpunkt auf Multiplayer zu legen“, so Miyazaki im Interview bei Nintendo. Und weiter: „Die Switch 2-Version von Elden Ring wurde ebenfalls angekündigt, und wir beabsichtigen weiterhin, aktiv auf Einzelspieler ausgerichtete Spiele wie dieses zu entwickeln, die unseren traditionelleren Stil verkörpern.“

via IGN, Bildmaterial: The Duskbloods, From Software