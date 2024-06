The Legend of Zelda: Namhafte Insider deuten neue Spielprojekte an und Fans spekulieren

Zwei bekannte und zuverlässige Insider haben einige Details zum nächsten „Legend of Zelda“-Spiel durchsickern lassen. Nach der Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom“ im Jahr 2023 gab es zahlreiche Gerüchte um die Serie und ihre weitere Entwicklung.

Einige dieser Gerüchte behaupten, dass Nintendo „Breath of the Wild“ mit einer verbesserten Version des Titels von 2017 für den Switch-Nachfolger neu auflegen wird. Ein anderes Gerücht besagt, dass Nintendo an einem brandneuen Spiel arbeitet, in dem Prinzessin Zelda selbst offenbar eine mögliche spielbare Rolle einnimmt. Beide Informationen stammen von zwei zuverlässigen Insidern, die nun nochmal nachlegen.

In einem neuen Twitter-Thread von Midori – einem bekannten und treffsicheren Insider – heißt es, dass Nintendo an einem Projekt mit dem Codenamen „Edward“ arbeite. Midori erklärt, dass Grezzos Remake von „Link’s Awakening“ seinerzeit auf den Codenamen „Richard“ hörte. Basierend auf diesem Codenamen begannen Fans jetzt zu spekulieren, dass Nintendo an einem weiteren Remake eines älteren Zelda-Titels arbeitet, da Grezzo 2021 neue MitarbeiterInnen für ein neues Projekt einstellte.

Die Spekulationen gehen vorrangig in Richtung der „Oracle“-Spiele. Ein naheliegender Gedanke, fußten die Originalspiele doch auf derselben Technik von „Link’s Awakening“. PapaGenos, ein weiterer namhafter Insider, sagt jedoch, dass die Fans „sich vielleicht freuen“ auf das nächste Zelda-Spiel, fordert sie aber gleichzeitig auf, „nicht den Atem anzuhalten“.

Wir dürfen gespannt abwarten, welche Route die Serie als Nächstes einschlägt. Habt ihr einen Wunschkandidaten für ein künftiges Zelda-Spiel?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Link’s Awakening, Nintendo