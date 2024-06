Star Wars Outlaws bereitet Fans mit einem neuen Trailer auf die Ubisoft Forward vor

Der kommende Open-World-Blockbuster Star Wars Outlaws von Ubisoft bekam beim Summer Game Fest einen neuen Teaser-Trailer spendiert. Das neue Video verzückt Fans erneut mit klassischer Star-Wars-Atmosphäre und neuen Spielszenen des vielversprechenden Titels. Neben unterschiedlichen Locations bekommen wir auch die ein oder andere actiongeladene Szene zu sehen.

Star Wars Outlaws wird zusammen mit dem ebenfalls vielversprechenden Assassin’s Creed Shadows am Montag in der hauseigenen Ubisoft-Forward-Show präsentiert und in einer längeren Gameplay-Session vorgestellt. Die Ubisoft Forward beginnt am 10. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Eine Schmugglerin auf der Suche nach Freiheit

In Star Wars Outlaws übernehmen wir die Rolle der Schmugglerin Kay Vess. Kay sucht zusammen mit ihrem treuen Begleiter Nix nach Freiheit und einem neuen friedlichen Leben in der Galaxis. Doch um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet und stiehlt sich Kay quer durch die Syndikate des Outer Rims.

Quasi dem Rand der Galaxis, an welchem sich der übelste Abschaum herumtreibt. Die Geschichte von Star Wars Outlaws spielt ungefähr zwischen den beiden Filmen Episode V: Das Imperium schlägt zurück und Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

„Auf der Suche nach echter Freiheit wird das einfallsreiche Duo Kay und Nix durch die Unterwelt und den Outer Rim reisen, Aufträge von Syndikaten annehmen, sich einschüchternden Gegnern stellen, die allgegenwärtige imperiale Herrschaft umgehen und eine fähige Outlaw-Crew rekrutieren, um einen der größten Raubüberfälle zu begehen, den die Galaxie je gesehen hat“, erklärt Julian Gerighty, Creative Director.

Der Teaser-Trailer

Bildmaterial: Star Wars Outlaws, Ubisoft