Dragon Ball: Sparking! ZERO stellt Collector’s Edition und Termin im neuen Trailer vor

In den vergangenen Wochen hat uns Bandai Namco zuverlässig mit neuen Videos und Charakteren zu Dragon Ball: Sparking! ZERO versorgt. Beim Summer Game Fest gab es abermals Einblicke und einen konkreten Termin.

Der erste Teil der „Budokai Tenkaichi“-Reihe seit 15 Jahren wird demnach am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Es wird eine physische Version geben, ebenso wie zahlreiche Vorbestellerboni und natürlich eine Collector’s Edition. Nerdy Deals bei Twitter wird euch im Laufe des Tages informieren, wenn die Vorbestellungen beginnen. Die Vorbestellung der Premium Collector’s Edition im Bandai Namco Store ist bereits möglich.

Die Collector’s Edition enthält alle Bestandteile der günstigeren Editionen und zusätzlich ein exklusives Diorama zum Spiel sowie ein Metallic-Lesezeichen. Obendrein gibt es eine Premium Collector’s Edition exklusiv im Bandai Namco Store.

Entwickelt wird Sparking! ZERO von Spike Chunsoft, die für ihre Arbeit am Vorgänger Budokai Tenkaichi bekannt sind. Fans ziehen in epische Schlachten an der Seite legendärer Charaktere aus der Serie.

Bandai Namco stellt heute auch einige neue Features wie folgt vor: „Im Modus ‚Episode Battle‘ können die SpielerInnen einen von acht Charakteren auswählen und die wichtigsten Kampfmomente der Dragon-Ball-Saga nacherleben. Mit „Custom Battle“ wird ein neues Element in das Dragon-Ball-Spielerlebnis eingeführt, bei dem sich die SpielerInnen an einem von den Entwicklern erdachten Match versuchen oder ihre eigene Kampfsituation kreieren und mit der Welt teilen können.“

Der neue Trailer enthüllt obendrein natürlich auch wieder neue spielbare Charaktere, nämlich Goku (Super) (Ultra Instinct), Gohan (Adult) (Super Saiyan 2), Golden Frieza, Bardock, Raditz, Goku Black, Zamasu und Jiren (Full Power).

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft