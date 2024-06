Idol-Drama im Westen: B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA erscheint im Juli hierzulande

Publisher PQube hat angekündigt, die von MAGES entwickelte Visual Novel B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA am 15. Juli 2024 digital hierzulande für Switch und PC-Steam zu veröffentlichen. Am 26. Juli wird eine physische Version für Switch folgen, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA wurde erstmals am 30. September 2021 in Japan für Switch veröffentlicht, gefolgt von Versionen für iOS und Android am 10. Februar 2022.

Nachfolgend eine Übersicht über das Spiel via PQube: „Werdet zum Repräsentanten des berühmten B-Project in diesem unvergesslichen Idol-Visual-Novel. Unterstützt eine Gruppe von 14 Idols von ihren bescheidenen Anfängen bis zum Ruhm. Freundet euch mit ihnen an, beeinflusst ihre Musik und helft ihnen durch ihr turbulentes Leben, während sie ihren Träumen folgen.“

SpielerInnen repräsentieren eine Vielzahl an Idols – jedes mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Vorlieben und Abneigungen. Dabei winkt jede Menge Originalmusik mit Songs der Idols, die ihr repräsentiert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA, PQube Games, MAGES.