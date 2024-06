Switch-Neuauflage eines Zelda-Klassikers soll bereits fertig sein, behauptet Insider

Es scheint, als stünde eine Neuauflage von The Legend of Zelda: Twilight Princess für Nintendo Switch bereit, die von Nintendo zurückgehalten wird. Das heißt, wenn man den Berichten des zuverlässigen Insiders Midori Glauben schenken darf.

Auf Twitter teilte Midori bekanntlich mit, dass Nintendo an einem Projekt mit dem Codenamen „Edward“ arbeitet. Laut dem Insider könnte dieses Projekt mit einem neuen Titel in Nintendos „The Legend of Zelda“-Reihe zusammenhängen. Auf die Frage eines Users, ob es sich bei diesem speziellen Projekt um eine Neuauflage von Twilight Princess handele, antwortete Midori: „Ich weiß nicht, warum Nintendo es noch nicht veröffentlicht hat.“

Gerüchte über eine mögliche Neuauflage von „Twilight Princess“ kursieren bereits seit einiger Zeit. Dass der Titel aber bereits fertiggestellt sein könnte, sind interessante Neuigkeiten – insbesondere, weil es nicht das erste Mal wäre, dass Nintendo ein fertiges Spiel zurückhält.

Bislang hat Nintendo „Skyward Sword“ zusammen mit einer Neuinterpretation von „Link’s Awakening“ für Switch neu veröffentlicht. „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ sind die beiden Haupttitel der Hybridkonsolle, und AbonnentInnen von Nintendo Switch Online haben Zugriff auf diverse ältere Ableger der Serie.

„Wind Waker“, das in einer HD-Neuauflage für Wii U erschien, und „Twilight Princess“ bleiben bis dato allerdings auf vergangener Hardware verhaftet. Nicht erst seit gestern fordern Fans lautstark eine Portierung für Switch. Nun scheint zumindest einer der Titel fertig zu sein. Die Frage, ob und wann er das Licht der Welt erblicken wird, bleibt jedoch vorerst offen.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Twilight Princess HD, Nintendo