Final Fantasy IX: Gute und schlechte Nachrichten zum möglichen Remake des Klassikers

Das gemunkelte Remake von Final Fantasy IX hatte mit einigen Entwicklungsschwierigkeiten zu kämpfen, behauptet ein bekannter Insider. Trotz eines bemerkenswerten Rückschlags besteht Berichten zufolge keine Gefahr, dass die Neuinterpretation des Rollenspiel-Klassikers eingestampft wird – im Gegenteil: Es soll gut vorankommen.

Obwohl es nicht offiziell bestätigt ist, gilt das Projekt seit einiger Zeit als eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse von Square Enix. Der erste „Beweis“ für seine Existenz stammt aus dem Sommer 2021, als ein Remake von Final Fantasy IX im Nvidia GeForce Now-Leak erwähnt wurde, der sich wiederholt als zutreffend erwiesen hat. Mehrere Insider haben seine Existenz seitdem bestätigt.

Ein weiteres Update zu dem Projekt wurde nun von Midori bereitgestellt, einem etablierten Insider mit regelmäßig treffsicheren Informationen. Via Twitter sagte Midori am 4. Juni, dass das Remake von Final Fantasy IX noch in der Entwicklung sei, aber bereits zuvor einen nicht alltäglichen Rückschlag erlitten habe.

Konkret hatte Square Enix das Projekt ursprünglich an ein externes Studio ausgelagert, sich dann aber entschieden, es einem anderen Entwickler zuzuweisen, nachdem man mit den Ergebnissen seiner ersten Wahl nicht „zufrieden“ war.

Wann genau dieser angebliche Entwicklerwechsel stattfand, ist unklar, aber der Schritt könnte Jahre her sein, nicht zuletzt, weil Midori darauf beharrt, dass die Entwicklung des Remakes „sehr weit fortgeschritten“ sei.

Da sich das Remake des klassischen JRPGs aus dem Jahr 2000 nun angeblich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet, glaubt Midori, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen könnte. Der Insider merkte jedoch an, dass man nicht sicher sei, ob das tatsächlich passieren werde.

Wer jetzt – verständlicherweise – auf eine Enthüllung im Rahmen des Event-reichen Monats hofft, sollte seine Erwartungen allerdings zurückschrauben. Wie Midori kürzlich twitterte, ist mit solchen vermutlich weniger zu rechnen. Das Summer Game Fest 2024 findet also möglicherweise trotzdem ohne Final Fantasy IX Remake statt.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project