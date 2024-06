Prisma: Cris-Tales-Macher kündigen neues Spiel an und es ist wieder ein rundenbasiertes RPG

Habt ihr gute Erinnerungen an Cris Tales? Dann gibt es heute gute Nachrichten für euch. Entwickler Dreams Uncorporated hat nämlich mit Prisma sein neues Spiel angekündigt und es wird erneut ein rundenbasiertes RPG.

Diesmal verspricht man „innovative Gameplay-Mechaniken, fesselnde Geschichten und atemberaubende Grafik“. Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum wurden nicht bekannt gegeben.

„Entfessle die Macht des Prismas und verändere deine Sicht auf die Welt mit Almas Kamera in diesem rundenbasierten RPG“, so die knappe Beschreibung. Prisma will euch in eine einzigartige Welt entführen – doch zuvor steht eine Kickstarter-Kampagne auf dem Plan, für die ihr euch hier eine Erinnerung einrichten lassen könnt.

Cris Tales war einst gewiss nicht ohne Makel, aber es steckte auch spürbar viel Liebe drin. Aus seinen kolumbianischen Wurzeln macht Cris Tales ebenso kein Geheimnis wie aus seiner Inspiration durch Spiele wie Chrono Trigger oder Bravely Default. Aber wie kommt ein kolumbianisches Team darauf, ein klassisches JRPG zu entwickeln? Darüber sprachen wir 2021 mit den Machern.

Der erste Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Prisma, Dreams Uncorporated