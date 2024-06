Black Myth: Wukong verwirrt mit physischen Editionen und Xbox-Verschiebung

Auch Black Myth: Wukong meldete sich beim Summer Game Fest von Geoff Keighley zurück. Das Action-RPG nähert sich so langsam seiner Veröffentlichung, die für den 20. August 2024 geplant ist.

Konsequenterweise geht es dann heute auch an die Vorbestellungen. Game Science stellte mehrere physischen Versionen vor, die allerdings allesamt (noch) keine physische Version beinhalten. Auch für Xbox-Fans gibt es schlechte Nachrichten.

Die Xbox-Version verschiebt sich nämlich, denn hier will man noch an der Qualität schrauben, um den eigenen Standards gerecht zu werden. Ein Termin wird folgen. Was die Datenträger in den physischen Veröffentlichungen angeht, hat man schlicht logistische Probleme.

„Es ist das erste Mal, dass Game Science ein Konsolenspiel weltweit veröffentlicht, und wir sind derzeit mit Einschränkungen bei den Offline-Ressourcen konfrontiert, die für den Import, Export, Transport, Vertrieb und Verkauf von physischen Discs erforderlich sind“, heißt es in der Erklärung von Game Science, aus der Eurogamer zitiert.

„Diese Faktoren haben es uns schwer gemacht, physische Discs gleichzeitig mit der offiziellen Veröffentlichung des Spiels zu verkaufen. Unser Publishing-Team arbeitet aktiv an der Lösung dieser Probleme und prüft Möglichkeiten, physische Discs anzubieten“, so das Statement weiter.

Augen auf bei der Vorbestellung, liebe SammlerInnen! Allerdings nimmt Game Science bislang auch ausdrücklich nur Vorbestellungen für die PC-Versionen der Deluxe und Collector’s Edition an. Die enthalten natürlich ohnehin nur einen Steam-Key. Klingt danach, als würden sich die physischen PS5-Versionen schlicht verschieben.

Black Myth: Wukong wurde ursprünglich bereits 2021 angekündigt und schon damals basierte es auf der beeindruckenden Unreal Engine 5. Ein Action-RPG für EinzelspielerInnen in bester Soulslike-Manier soll euch erwarten.

Inhaltlich zieht Black Myth: Wukong viel Inspiration aus dem legendären chinesischen Roman Die Reise nach Westen. Im Vergleich zur Vorlage soll das Action-RPG jedoch düsterer ausfallen. Eine „komplexere, dunkle Version“ der Geschichte ist angedacht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Black Myth: WuKong, Game Science