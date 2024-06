Mit Tides of Tomorrow geht es für die Road-96-Macher auf zu neuen Ufern

Im Rahmen der Day of The Devs im Anschluss an das Summer Game Fest gab Tides of Tomorrow sein Debüt. Es handelt sich dabei um das neue Spiel von DigixArt Studio, die ihr von Road 96 kennt. Ein erster Trailer soll einen Vorgeschmack auf das ozeanische Abenteuer bieten.

„Tides of Tomorrow ist ein Abenteuerspiel, das auf dem Ozeanplaneten Elynd spielt, wo das Leben kurz vor der Auslöschung durch eine tödliche Krankheit steht“, führt die Ankündigung ein.

SpielerInnen müssen verschiedene schwimmende Städte und Dörfer erkunden, um ein Heilmittel zu finden. Dabei sehen sie sich selbstredend einigen Bedrohungen und Herausforderungen gegenüber.

„Sie stehen drei verschiedenen Fraktionen gegenüber – alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen – und müssen ihre Verbündeten mit Bedacht wählen, da jede Entscheidung das Potenzial hat, neue Gegner zu schaffen“, heißt es weiter.

Tides of Tomorrow bietet dabei ein „einzigartiges asynchrones System“, welches den SpielerInnen ermöglicht, Freunden oder Streamern ihrer Wahl zu folgen und auf deren Handlungen zu reagieren. Tides of Tomorrow wird digital für PC erscheinen und kann ab sofort auf Steam auf die Wishlist gesetzt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tides of Tomorrow, DigixArt Studio