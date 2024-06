Fans feiern die Kreativität von Astro Bot und zeigen Concord die kalte Schulter

Der 5-vs-5-Shooter Concord soll einer der großen Konsolen-exklusiven PlayStation-Titel in diesem Jahr werden. Ein großer First-Party-Titel, um genau zu sein, denn inzwischen ist Entwickler Firewalk Studios ein PlayStation-Studio.

Bei der State of Play veröffentlichte man einen neuen Trailer und mit dem 23. August gab man zudem den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt. Das Spiel erscheint dann neben PS5 auch für PCs via Steam und im Epic Games Store.

Noch so ein Ding wie Helldivers 2, das würde Sony Interactive Entertainment sicher gut in den Kram passen. Sieht aber nicht danach aus. In den Kommentarspalten gibt es Spott und Häme, kaum jemand finden Concord ansprechend.

Man weiß nicht so richtig, ob es am Spiel selbst liegt oder an der Abneigung einer lauten Gruppe gegen Live-Service-Games. Viele Fans finden, Concord ist „more of the same“ und andere sind enttäuscht vom Genre, nachdem sie nach dem Ankündigungstrailer wohl einen anderen Eindruck vom Spiel gewonnen hatten.

VGC verzeichnet jedenfalls nur 18 Prozent Likes auf Youtube für den Gameplay-Trailer. Der Cinematic-Trailer erhielt mit 23 Prozent nur ein wenig mehr Zustimmung. Im Gegenzug standen für den Astro-Bot-Trailer kurz nach der State of Play 99 Prozent Zustimmung bei Youtube. Astro Bot wurde von vielen Fans als kreativster Teil der Show gefeiert.

Wie steht ihr zu Concord und zu Astro Bot, oder war ein anderes Spiel euer Highlight der State of Play? Sagt es uns gern in den Kommentaren.

Gameplay-Trailer zu Concord:

Bildmaterial: Astro Bot, Team Asobi, Sony Interactive Entertainment