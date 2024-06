Dead of Darkness, inspiriert vom Ur-Resident-Evil, erscheint auch für Konsolen

Retrofiction Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Dead of Darkness veröffentlicht. Das Video stellt einige der komplett vertonten Charaktere vor. Ihr seht außerdem zahlreiche Gegner, Bosse, neue Locations und ein paar Andeutungen zur Story.

Das Survival-Horror-Action-Adventure sieht sich in Tradition des Ur-Resident-Evil von 1996. Darüber hinaus möchte es aber eine „komplexe, charaktergetriebene Story“ sowie Cosmic-Horror-Einflüsse bieten. „Eher aus der Richtung Prince of Darkness, Hellraiser und Mouth of Madness anstatt klassischem Lovecraftian-Horror“, konkretisiert der deutsche Entwickler Markus Neuert.

Ansonsten bietet Dead of Darkness alles, was das klassische Genre bietet: Inventar-Management, knappe Ressourcen, tödliche Gegner und Erkundung sowie Rätsel. Ebenso wie einige Detektiv-Features: SpielerInnen können die Umgebung und Items untersuchen oder Dokumente lesen, um neue Hinweise freizuschalten.

Die Veröffentlichung ist 2024 für PC-Steam geplant. Darüber hinaus gibt es dank der neuen Zusammenarbeit mit Publisher Eastasiasoft auch Versionen für noch nicht näher bezeichnete Konsolen. Bei Steam findet ihr schon jetzt eine spielbare Demo, die sich auf das Gameplay konzentriert. Dead of Darkness wird am kommenden Steam Next Fest teilnehmen.

Zur Story von Dead of Darkness

Zur Story führt die Steam-Seite aus: „England, 1985. Privatdetektiv Miles Windham wird von der Lokalpolizei gebeten, bei einem Vermisstenfall auf Velvet Island zu unterstützen. Doch als er auf der Insel ankommt, bemerkt er schnell, dass die Bewohner sich seltsam benehmen.“

Niemand scheint nämlich daran interessiert zu sein, den Fall aufzuklären. Ganz im Gegenteil: Dem Ermittler schlägt Feindseligkeit entgegen, die Stimmung wird immer aggressiver. Bald schon eskaliert die Situation und Miles muss um sein eigenes Überleben kämpfen.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Dead of Darkness, Retrofiction Games