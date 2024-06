Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert zwei neue Charaktere beim Summer Game Fest

Beim Summer Game Fest in der vergangenen Nacht hat SNK einige Neuigkeiten zu Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert. In einem neuen Trailer stellt man euch zwei Charaktere vor: Die liebenswerte B. Jenet und den Neuling Vox Reaper.

Straßenkiller Vox Reaper wird ausgesandt, um Kain R. Heinlein zu jagen und zu eliminieren. Der Versuch wird vereitelt, aber Vox Reaper geht kaum geschwächt aus der Begegnung hervor. Kains Leibwächter Grant, der das Talent des Jungen erkannt hat, nimmt ihn unter seine Fittiche. Vox Reaper wird im Englischen von Erik Ransom und im Japanischen von Toshiyuki Toyonaga gesprochen.

Jenet ist Kapitänin der Lilien-Ritter, einer Mannschaft tugendhafter Piraten. Kain und Grant gehen ihr nach den Ereignissen beim letzten Turnier nicht aus dem Kopf und sie trifft eine untypische Entscheidung: Sie bleibt in South Town, wenn auch nur kurze Zeit. Jenet wird im Englischen von Amber Lee Connors und im Japanischen von Mikako Komatsu gesprochen.

Spielerisch soll Fans das brandneu überarbeitete REV-System erwarten. Spielende können REV-Künste, REV-Beschleunigungen und REV-Schläge einsetzen, bevor die REV-Anzeige überhitzt. Den Pegel auszubalancieren und dabei Vollgas zu geben, ist die Kunst. Das klassische Kampfsystem will man modernisieren.

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Fatal Fury: City of the Wolves erscheint für PS4, PS5 Xbox Series und PCs wie wir nun auch wissen. Anfang 2025 wird es für Fatal-Fury-Fans rundgehen!

Der neue Trailer:

Vox Reaper im neuen Video:

B. Jenet im neuen Video:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation