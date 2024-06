Square Enix: Zwei unangekündigte Projekte sollen bald enthüllt werden, sagt Naoki Yoshida

Der Director und Produzent von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, erwähnte in einem Interview beiläufig, dass Square Enix aktiv an mehreren noch nicht angekündigten Spielen arbeitet. Diese Information könnte für Fans des Studios und Anhänger von Yoshidas Arbeit an der „Final Fantasy“-Reihe ein spannendes Update sein.

In einem aktuellen Interview mit der niederländischen Gaming-Website Gamer.nl, das vom Journalisten und ResetEra-User Moz La Punk übersetzt wurde, machte Director Naoki Yoshida eine Andeutung, dass Square Enix neben der Arbeit an Final Fantasy XIV aktiv an mehreren noch nicht angekündigten Spielen arbeitet.

„Wir können nicht an vielen Spielen gleichzeitig arbeiten, aber wir versuchen es weiter“, sagte er. Darüber hinaus fügte Yoshida hinzu, dass Fans bald mit Ankündigungen für mindestens zwei dieser Spiele rechnen können.

Yoshida machte keine Angaben zur Art der in der Entwicklung befindlichen Spiele. Er ließ die Fans im Unklaren darüber, ob diese Projekte zum „Final Fantasy“-Franchise, anderen etablierten Franchises oder völlig neuem geistigem Eigentum gehören. Vielleicht erfahren wir ja schon mehr im Rahmen des heute Abend stattfindenen Summer Game Fest.

via GameRant, Bildmaterial: Square Enix