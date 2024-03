Das war … Kalenderwoche 9/2024

Die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth, eine Entlassungswelle bei Sony und Pokémon Presents sorgten in den letzten Tagen für verschiedene Emotionen. Umfangreich präsentiert sich danach einmal mehr unser Block mit interessanten Videos. Zum Schluss findet ihr noch unsere März-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth (PS5) ging natürlich weder still noch leise über die Bühne. Zunächst unerlässlich sind hier der Launchtrailer und Entwicklerkommentare. Dazu erfuhren wir, wie die Entwicklungszeit so kurz gehalten werden konnte. Interessant war zudem eine Gesprächsrunde der deutschen Sprecherriege. Bei den Werbepartnern stachen Nissin-Nudeln und Porsche hervor. Im Spiel haben Unterwäschediebe zudem nichts mehr zu lachen. Sogar Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC) erhielt ein Update mit Anpassungen.

In der Gaming-Industrie kommt es derzeit zu einer regelrechten Entlassungswelle. Nun war leider auch Sony an der Reihe. Weltweit sind 900 Mitarbeitende betroffen, die London Studios schließen ganz. „PlayStation Studios“-Chef Hermen Hulst hat das Vorgehen erklärt, unter anderem hat man Projekte eingestampft.

Die Ausstrahlung von Pokémon Presents lieferte zwei wesentliche Neuankündigungen. So soll im nächsten Jahr Pokémon-Legenden: Z-A (Switch) erscheinen. Hier geht es nach Illumina City. Bei Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) hat man es sich vorgenommen, das Kartenspiel in die digitale Welt zu bringen.

Weitere Neuankündigungen gab es jedoch auch. Mit Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) dürften uns spannende Prügeleien zu Hause erwarten. Buchstäblich abtauchen könnt ihr im Mai mit Endless Ocean Luminous (Switch). Das Open-World-RPG Sea Fantasy (PC) spielt sich hingegen oberhalb der Wasseroberfläche ab. Faming-Fans dürfen mit Luma Island (PC) eine Insel bewirtschaften. Für den Westen nun fest eingeplant sind das Action-Rollenspiel REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC) sowie die Visual Novel B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA (Switch, PC). Nostalgiker können sich außerdem ab sofort auf Star Wars: Dark Forces Remaster (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stürzen.

Den Kampf in Rise of the Ronin (PS5) zeigte Sony nicht nur in einem Trailer, sondern auch mit vielen Waffen-Videos. Auch ein weiteres März-Spiel, Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series), präsentierte sein Kampfsystem. Ebenfalls noch in diesem Monat folgt Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC). Hier hatte Capcom Klassen-Vorstellungen im Köcher. Der bekannte Trailer zu Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielt noch etwas Nachschlag. Je den Veröffentlichungstermin erfuhren wir zu den Projekten Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4, PS5, Switch) (Link) und Bō: Path of the Teal Lotus (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) sowie zur PC-Version von Between Horizons (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link).

Weitere Gebiete könnt ihr aus dem kommenden Dungeons of Hinterberg (Xbox Series, PC) besichtigen. Noch im März startet der Early Access zu AMEDAMA (PC) und bereits nächste Woche steht das SRPG Eldgear (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) für alle gängigen Plattformen erscheint. Kurz vor der Veröffentlichung erreichte uns eine Gameplay-Vorstellung zu Ex Astris (Mobil). Passenderweise um den Wahnsinn drehen sich die neusten Eindrücke aus Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC). Die drei Neptunia-Re;Birth-Titel erhalten in Japan Portierungen für PS4 und Switch, hierzulande nur für Switch.

Bei Kickstarter gut finanzieren konnte sich das Projekt Bestiario (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Diesen Weg noch vor sich hat Sugardew Island (PS5, Switch, PC) aus Deutschland. Mit der Switch-Portierung von Biomutant soll es nun im Mai klappen, hoffentlich. Für Konsolen steht der Roguelite-Dungeon-Crawler Dungeon Drafters (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) unmittelbar bevor, das klassische SRPG Rainbow Moon kommt noch für Switch und das Pixel-Art-Adventure Rainbow Sea (Switch, PC) soll nun die mobilen Plattformen verlassen. Eine physische Switch-Version ist für Dave the Diver aufgetaucht. In wenigen Tagen startet Season 2 von Foamstars (PS4, PS5) und Pokémon GO (Mobil) startet ebenfalls in eine neue Jahreszeit.

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Neuerscheinungen im März 2024. Für Fans japanischer Videospiele sicher ein interessanter Monat!