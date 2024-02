Nach Entlassungswelle: PlayStation will Arbeitsweise zu First-Party-Blockbustern „neu bewerten“

„PlayStation Studios“-Chef Hermen Hulst sagte, dass man im Rahmen der kürzlichen Entscheidung, weltweit 900 Mitarbeitende zu entlassen, „die Art und Weise, wie wir arbeiten, neu überdenkt“.

Am Dienstag kündigte Sony Interactive Entertainment eine Entlassungswelle in seinen Entwicklungsstudios an, darunter Insomniac und Naughty Dog in den USA sowie Guerrilla und Firesprite im Vereinigten Königreich. Das London Studio von PlayStation wird sogar vollständig geschlossen.

Als Hulst die Nachricht kommentierte, bestätigte er, dass die Entlassungen auch zur Einstampfung unbenannter Spieleprojekte geführt haben. Dazu gehört beispielsweise ein Live-Service-Game zu Twisted Metal, das bei Firesprite in Arbeit gewesen sein soll.

Arbeitsweise „neu bewerten“

„Unser Ziel bei PlayStation Studios war es schon immer, die besten Spiele für PlayStation-Fans zu entwickeln, und unsere globale Studio-Community repräsentiert einige der kreativsten und talentiertesten Teams der Spielebranche“, so Hulst.

Er erklärt: „PlayStation 5 befindet sich im vierten Jahr und wir befinden uns in einem Stadium, in dem wir einen Schritt zurücktreten und uns mit den Anforderungen unseres Unternehmens befassen müssen. Gleichzeitig hat unsere Branche anhaltende und grundlegende Veränderungen erlebt, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir alle Spiele entwickeln und spielen.“

„Um die immersiven, narrativen Geschichten, für die PlayStation Studios bekannt ist, in der von uns angestrebten Qualität zu liefern, ist eine Neubewertung unserer Arbeitsweise erforderlich“, so Hulst weiter. „Die Bereitstellung und Aufrechterhaltung sozialer Online-Erlebnisse – die es PlayStation-Spielern und Spielerinnen ermöglichen, unsere Welten auf unterschiedliche Weise zu erkunden – sowie die Einführung von Spielen auf zusätzlichen Geräten wie PC und Mobilgeräten erfordert einen anderen Ansatz und andere Ressourcen.“

Einige Projekte werden eingestellt

Er fährt fort: „Um diese Herausforderungen zu meistern, mussten PlayStation Studios wachsen. Wir haben brillante und erfolgreiche Studios in unsere Familie aufgenommen. Wir haben in neue Technologien und Partnerschaften investiert. Wir haben Talente aus unserer gesamten Branche und darüber hinaus rekrutiert.“

„Aber Wachstum an sich ist kein Ehrgeiz. PlayStation Studios ist bestrebt, kontinuierlich Wege zur Zusammenarbeit zu finden. Wir arbeiten zusammen und bündeln unsere Anstrengungen, um sicherzustellen, dass wir Spiele entwickeln können, die die Grenzen des Spiels überschreiten und das liefern, was Sie von uns erwarten“, so Hulst.

Er erklärt die Konsequenz: „Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angesehen, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass einige dieser Projekte nicht vorankommen werden. Ich möchte klarstellen, dass die Entscheidung, die Arbeit an diesen Projekten einzustellen, keine Widerspiegelung des Talents oder der Leidenschaft der Teammitglieder sind.“

„Unsere Philosophie bestand schon immer darin, kreatives Experimentieren zu ermöglichen. Manchmal werden aus großartigen Ideen keine großartigen Spiele. Manchmal wird ein Projekt mit den besten Absichten gestartet, bevor Veränderungen im Markt oder in der Branche zu einer Planänderung führen“, erklärt Hulst. „Es macht mich zutiefst traurig, dass talentierte Menschen das Unternehmen verlassen. Ich habe so viel Bewunderung, Wertschätzung und Respekt für ihre Arbeit.“

