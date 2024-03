Rise of the Ronin: Neue Videos zeigt Waffenarten und Kampfstile des Samurai-Abenteuers

Mit einer Reihe neuer Videos veranschaulichen die Entwickler von Team Ninja die unterschiedlichen Waffenarten und damit einhergehenden Kampfstile des kommenden Samurai-Abenteuers Rise of the Ronin im Detail.

Neben Katana, Doppel-Katana und Odachi werden auch die Kampfstile mit Naginata, Langschwert, Bajonet, Yari und der Fernkampf präsentiert. Das Kampfsystem soll leicht zugänglich, dennoch anspruchsvoll sein.

Team Ninja ist berühmt für befriedigende Kampfsysteme, allen voran hat man schließlich Dead or Alive und Ninja Gaiden aus der Taufe gehoben. Mit Rise of the Ronin will man an das Erbe der überzeugenden Nahkampfmechaniken anknüpfen.

Eine kriegerische Zeit steht bevor

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Der Klassiker: Das Katana

Doppel-Katana in Aktion

Das Bajonet im Einsatz

Der Fernkampf

Das Langschwert für mehr Reichweite

Das Naginata im Einsatz

Auch das Odachi darf nicht fehlen

Schnell und effektiv: Das Yari

via Gematsu, Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja