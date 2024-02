Final Fantasy VII Remake: Fans rätseln, warum nach vier Jahren ein Dialog und Tifa geändert wurden

Final Fantasy VII Remake ist fast vier Jahre alt, aber das bedeutet nicht, dass Square Enix damit fertig ist, es zu optimieren. Kürzlich wurde ein Patch veröffentlicht, der den Titel mit bestimmten in Final Fantasy VII Rebirth vorgenommenen Änderungen in Einklang bringen soll.

Viele neue und alte Fans werden Final Fantasy VII Remake in diesen Tagen erstmals oder erneut spielen und Square Enix ist offensichtlich sehr an einer konsistenten Erzählung der Trilogie interessiert.

Beispielsweise wurde Tifas Charaktermodell in der Flashback-Szene von „Remake“ so verändert, dass es zu ihrem Outfit in der Nibelheim-Episode in „Rebirth“ passt. Die Passage kennt ihr schon aus der spielbaren Demo.

Viel wichtiger: Das Update hat auch das Ende des Spiels leicht verändert und die letzte Zeile des Spiels angepasst, die von Aerith gesprochen wird, während sich die Gruppe nach der Flucht aus Midgar ins Unbekannte wagt. Warum? Das weiß man nicht so genau. Nach den bisherigen Theorien hat diese Änderung nichts mit „Rebirth“ zu tun.

Eine Crisis-Core-Referenz?

Die Änderung wurde von AuthenticM auf ResetEra entdeckt und geteilt. Vor dem Patch sagte Aerith mit Blick in den Himmel: „I miss it. The steel sky.“ Damit spielt sie auf die oberen Platten Midgars an, die sie ihr Leben lang gewöhnt war. Mit dem Update wurde besagte Zeile angepasst, Aerith sagt nun: „This sky …I don’t like it.“

Warum die Änderung? Eine populäre Theorie besagt, dass die Zeile geändert wurde, um „Crisis Core“ besser zu referenzieren. In dem Spin-Off wird deutlich, dass Aerith die Metallplatte über den Slums von Midgar als tröstlich empfindet, da sie alles ist, was sie je gekannt hat. Sie erklärt zudem, sie habe Angst vor dem offenen Himmel. Er würde ihr das Gefühl geben, sie „einsaugen“ zu wollen. Die neue Zeile würde dieses Unbehagen sicher etwas besser einfangen.

Andere Fans vermuten schlicht eine Anpassung an die japanische Version. Die „Steel Sky“-Komponente kommt nämlich so gar nicht im japanischen Original vor. Oder doch eine Meta-Ebene zu etwas aus dem zweiten Teil der Trilogie? Was glaubt ihr? So oder so: Vier Jahre nach der Veröffentlichung die Endsequenz zu ändern, selbst wenn die Änderung nur marginal ist, das kommt sicher auch nicht alle Tage vor.

Die abgeänderte Dialogzeile (via Zinger)

via TheGamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO