Die Neuerscheinungen im März 2024

Und da sind wir schon im März! Die letzten Februartage brachten uns unter anderem Final Fantasy VII Rebirth und Shiren the Wanderer 6. Die ersten Märztage beginnen mit Ufouria: The Saga 2 oder Unicorn Overlord auch einigermaßen aufregend.

Im Monatsverlauf gibt es neue Portierungen für die Switch wie Kingdom Come: Deliverance. Aber auch brandneue, hochkarätige Videospiele warten, allen voran Rise of the Ronin und Dragon’s Dogma 2. Für Fans japanischer Videospiele sicher ein interessanter Monat. Was steht bei euch auf dem Einkaufszettel?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom